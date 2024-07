Boate Kiss é demolida; veja o que ficará no local onde ocorreu tragédia

A fachada do prédio onde estava localizada a Boate Kiss, em Santa Maria (RS), começou a ser demolida na última segunda-feira (29). O local será transformado em um memorial para homenagear as 242 vítimas da tragédia, ocorrida em 2013. A previsão é que as obras sejam concluídas em abril de 2025.

De acordo com publicação da Revista Oeste, a demolição da faixada começou por volta das 8h, com a remoção das paredes externas do prédio.

Boate Kiss é demolida; veja o que ficará no local onde ocorreu tragédia Imagem: Prefeitura de Santa Maria/João Alves

O memorial será um jardim com 242 pilares, homenageando as vítimas do incêndio. além de salas, um espaço para homenagens e um auditório.

A construção é uma parceria entre a Prefeitura de Santa Maria e a Associação dos Familiares das Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria.

Veja uma simulação de como ficará o memorial às vítimas da tragédia da Boate Kiss:

Relembre a tragédia

A tragédia na Boate Kiss ocorreu em 27 de janeiro de 2013. Um incêndio atingiu o local, onde ocorria uma festa com a banda ‘Gurizada Fandangueira’.

O vocalista da banda utilizou um artefato pirotécnico, que acabou atingindo o teto com faíscas e causando as chamas. Um extintor foi utilizado para tentar conter o fogo, mas sem sucesso. Ao todo 242 pessoas morreram e mais de 600 ficaram feridas.

Quatro pessoas foram condenadas em 2021: Elissandro Spohr e Mauro Hoffmann, sócios da boate, e Marcelo de Jesus Santos e Luciano Bonilha, da banda. Contudo, o júri foi invalidado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul por irregularidade no processo.