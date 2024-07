Barack e Michelle Obama se juntam: agora Kamala Harris tem todo o apoio que precisava

O círculo se fechou para a candidatura de Kamala Harris como candidata presidencial democrata para as eleições de 5 de novembro: primeiro Joe Biden, depois Nancy Pelosi, a grande maioria dos delegados e nas últimas horas Barack e Michelle Obama lhe deram apoio crucial para garantir a indicação do partido.

Não havia grandes dúvidas de que o ex-presidente daria seu apoio a Harris, mas, aparentemente, sua ideia original era que o institucionalismo do partido operasse e que a vice-presidente não fosse indicada ‘a dedo’. O silêncio durante a semana havia despertado especulações em jornais alinhados com Donald Trump.

O que os Obamas disseram para apoiar Harris?

O apoio foi anunciado na manhã de sexta-feira em um vídeo mostrando Harris recebendo uma ligação do casal.

O vídeo enfatizou a amizade e a possível conexão histórica entre o primeiro presidente negro do país e a primeira mulher, primeira mulher negra e primeira pessoa de ascendência asiática a atuar como vice-presidente, que agora aspira a quebrar essas mesmas barreiras na presidência.

"Estamos ligando para dizer que a Michelle e eu não poderíamos estar mais orgulhosos de apoiá-lo e fazer tudo o que pudermos para ajudá-lo a vencer esta eleição e chegar ao Salão Oval", disse o ex-presidente a Harris, que foi vista atendendo a ligação enquanto caminhava nos bastidores de um evento, seguida por um agente do Serviço Secreto.

"Não posso terminar essa ligação sem dizer à minha amiga, Kamala, que estou orgulhosa de você," disse Michelle Obama. "Isso será histórico."

Harris, que conhece os Obamas desde antes de sua vitória nas eleições presidenciais de 2008, agradeceu-lhes pela amizade e disse que estava ansiosa para "estar lá, estar na estrada" com eles durante os três meses de campanha antes do dia da eleição em 5 de dezembro.

"Vamos nos divertir com isso também, certo?" disse Harris.

Os Obamas são talvez os últimos membros proeminentes do partido que apoiam oficialmente Harris, refletindo o desejo do ex-presidente de permanecer, pelo menos publicamente, como um ponto de referência para o partido que se mantém acima das disputas.

Além disso, Barack e Michelle Obama continuam sendo uma força prodigiosa de arrecadação de fundos e populares palestrantes principais em grandes comícios para representar candidatos democratas.

Quando a candidatura de Harris será oficializada?

De acordo com uma pesquisa da Associated Press, Harris já conta com o apoio público da maioria dos delegados da Convenção Nacional Democrata, que começa em 19 de agosto em Chicago.

O Comitê Nacional Democrata planeja realizar uma votação virtual em 7 de agosto que tornaria Harris e um candidato a vice-presidente ainda não anunciado seus candidatos oficiais. Se nenhum outro concorrente for confirmado até 30 de julho, a votação virtual poderá ocorrer em 1º de agosto.