Diretor de RH: veja detalhes sobre o cargo cujo salário variou de R$ 30 mil a R$ 80 mil em 2023

Uma pesquisa realizada com profissionais brasileiros que ocupam o cargo de Chief Human Resources Officer (CHRO na sigla em inglês), ou melhor, diretor de Recursos Humanos, mostra que a remuneração média em 2023 variou entre R$ 30 e R$ 80 mil. Foram ouvidos funcionários de empresas de diversos setores e diferentes portes pela consultoria Page Executive, mas há coincidências entre os requisitos exigidos: experiência em planejamento, execução de projetos eficientes, recrutamento, integração e até a retenção dos talentos.

“As organizações estão enfrentando desafios muito recentes no mercado de trabalho. O CHRO precisa entender quais as necessidades do time e encontrar caminhos que equilibrem a satisfação profissional com os resultados esperados pelas companhias, como a adesão a projetos de diversidade e ESG, inclusão de novos benefícios e soluções eficientes para a divisão geracional, já que no mercado atual existem locais com até cinco gerações trabalhando em conjunto”, afirma Bruna Leite, sócia da Page Executive.

A Pesquisa de Remuneração para presidentes e diretores executivos da Page Executive mostrou a variação média dos salários mensais de CHRO no Brasil em 2023. “A readequação do setor impactou a remuneração, mantendo uma estabilidade na média salarial do diretor de Recursos Humanos, com leves adequações nos pisos salariais das maiores empresas”, ressaltou Bruna.

O levantamento foi realizado de outubro de 2023 a fevereiro deste ano, contando com a participação de 2 mil executivos da alta liderança que atuam em empresas de diversos setores na América Latina.

A remuneração desses profissionais é classificada por faixas, de acordo com o porte de faturamento da empresa onde atuam: até R$ 250 milhões, de R$ 250 milhões a R$ 500 milhões, de R$ 500 milhões a R$ 1 bilhão e acima de R$ 1 bilhão.

O estudo completo, que também traz remuneração de outros cargos executivos, pode ser conferido no site da Page Executive. É preciso fazer um cadastro para ter acesso ao material.

Veja abaixo a remuneração mensal fixa média do CHRO:

Empresas que faturam até R$ 246 milhões:

Ano 2021 - faixa de remuneração de R$ 30 mil a R$ 60mil

Ano 2023 - faixa de remuneração de R$ 30 mil a R$ 60mil

Empresas que faturam R$ 247 milhões a R$ 494 milhões:

Ano 2021 - faixa de remuneração de R$ 30 mil a R$ 80 mil

Ano 2023 - faixa de remuneração de R$ 30 mil a R$ 70mil

Empresas que faturam de R$ 495 milhões a R$ 1bilhão:

Ano 2021 - faixa de remuneração de R$ 30 mil a R$ 80 mil

Ano 2023 - faixa de remuneração de R$ 40 mil a R$ 80 mil

Empresas que faturam acima de R$ 1 bilhão: