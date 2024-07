VÍDEO: Prédio da OAB em Brasília é atingido por incêndio

Bombeiros resgatam cinco pessoas durante incêndio no prédio da OAB

O prédio do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) foi atingido por um incêndio que começou no terceiro andar. Segundo a assessoria da instituição, cinco pessoas foram resgatadas, sendo que duas foram levadas de helicóptero ao hospital.

De acordo com o G1, um homem de 59 anos precisou ser socorrido pelo Samu. Segundo os bombeiros, o estado de saúde dele é estável.

Em nota, o presidente da OAB, Beto Simonetti, confirmou que o fogo começou no plenário, onde ocorrem obras.

“Lamentavelmente, um incidente nas obras de melhorias do pleno iniciou um incêndio no prédio. Os bombeiros já entraram no local e estão percorrendo os andares. Ainda há muita fumaça, mas eles estão debelando os focos de incêndio”, informou o comunicado.

Simonetti também disse que as vítimas não ocorrem risco de morte: “O mais importante é a saúde e a segurança dos colaboradores e isso foi assegurado. Nenhum ferimento grave nem risco de morte”.

As equipes de brigadistas e do Corpo de Bombeiros continuam o trabalho de combate ao fogo.

Trump foi ferido por bala de fuzil

O FBI, principal agência federal de investigação dos EUA, confirmou que o ex-presidente Donald Trump foi ferido por uma bala “inteira ou fragmentada” durante um comício realizado em 13 de julho na Pensilvânia. Essa confirmação veio após declarações controversas do diretor do FBI, Christopher Wray, ao Congresso, onde ele inicialmente afirmou que não estava claro se o ferimento de Trump havia sido causado por uma bala de fuzil ou por estilhaços, gerando críticas de aliados do ex-presidente.

A confirmação do FBI de que Trump foi atingido por uma bala veio em resposta às críticas do ex-presidente, que acusou a agência de agir com viés político. Em seu comunicado, o FBI detalhou que “o que impactou o ex-presidente na orelha foi uma bala, inteira ou fragmentada em pequenos pedaços”. Trump também usou sua rede social, Truth Social, para afirmar que foi uma bala que o atingiu e que não havia vidro ou estilhaços envolvidos no ferimento.