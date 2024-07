FBI esclarece que Trump foi ferido por bala de fuzil em comício

Foto: The New York Times

O FBI, principal agência federal de investigação dos EUA, confirmou que o ex-presidente Donald Trump foi ferido por uma bala “inteira ou fragmentada” durante um comício realizado em 13 de julho na Pensilvânia. Essa confirmação veio após declarações controversas do diretor do FBI, Christopher Wray, ao Congresso, onde ele inicialmente afirmou que não estava claro se o ferimento de Trump havia sido causado por uma bala de fuzil ou por estilhaços, gerando críticas de aliados do ex-presidente.

ANÚNCIO

Detalhes do incidente e respostas oficiais

No dia do atentado, Trump estava discursando quando um homem de 20 anos disparou tiros de fuzil, atingindo o ex-presidente na orelha. O atirador foi neutralizado e morto por agentes do Serviço Secreto, mas o incidente resultou na morte de uma pessoa e ferimentos em outras duas. A diretora do Serviço Secreto, Kimberly Cheatle, caracterizou o evento como a “maior falha operacional em décadas” da agência, que tem como missão proteger presidentes e ex-presidentes dos EUA. Em meio às críticas, Cheatle renunciou ao cargo no dia seguinte.

A confirmação do FBI de que Trump foi atingido por uma bala veio em resposta às críticas do ex-presidente, que acusou a agência de agir com viés político. Em seu comunicado, o FBI detalhou que “o que impactou o ex-presidente na orelha foi uma bala, inteira ou fragmentada em pequenos pedaços”. Trump também usou sua rede social, Truth Social, para afirmar que foi uma bala que o atingiu e que não havia vidro ou estilhaços envolvidos no ferimento.

Reações e análise detalhada

Após a confirmação do FBI, Trump reagiu com a sua habitual ironia, aceitando a explicação do diretor Wray e anunciando que fará um novo comício em Butler, Pensilvânia, onde ocorreu o atentado. Em um comunicado anterior, o ex-deputado Ronny Jackson, que foi médico da Casa Branca, afirmou que Trump sofreu um ferimento de cerca de 2 cm na orelha, causado pelo rastro da bala. Esse comunicado foi o único que forneceu detalhes específicos sobre o estado de saúde de Trump após o ataque.

O New York Times publicou uma análise detalhada das trajetórias das balas, imagens, fotos e gravações de áudio do incidente. Essa análise sugere que Trump foi ferido de raspão pela primeira das oito balas disparadas. O jornal destacou a importância de tais análises para entender melhor as circunstâncias e impactos dos disparos.

Consequências e perspectivas futuras

A confirmação do ferimento de Trump e a subsequente renúncia de Kimberly Cheatle colocaram o Serviço Secreto sob intenso escrutínio. A agência agora enfrenta uma pressão significativa para revisar e melhorar seus protocolos de segurança. Enquanto isso, Trump mantém sua base de apoio forte, utilizando o incidente para fortalecer sua imagem entre os seguidores.

A repercussão do atentado e a resposta das autoridades serão temas de intenso debate nos próximos meses, especialmente à medida que se aproximam novas campanhas eleitorais. A capacidade do Serviço Secreto de garantir a segurança dos candidatos será um ponto central nas discussões sobre a eficácia das medidas de segurança em eventos públicos de alto perfil.