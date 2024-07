Vídeo: Bois que eram levados para o abate fogem após caminhão pegar fogo

Imagens impressionantes mostraram o momento em que bois fogem de um caminhão completamente consumido por chamas. Os animais estavam a caminho do frigorífico para abate quando o veículo começou a pegar fogo. Segundo notícia do O Globo, o caso aconteceu na última quinta-feira, dia 25 de julho, na Avenida São Luiz, em Cáceres (MT).

Após notar que o veículo estava em chamas, o motorista conseguiu sair da cabine sem se ferir e contou com a ajuda de pessoas que passavam pelo local para abrir a gaiola do caminhão. Devido ao ato do motorista e das demais pessoas, alguns animais conseguiram sair e escapar do fogo.

Os bois saíram da gaiola e correram pela via, deixando impressionados os pedestres e motoristas que passavam pelo local. Moradores registraram a cena, que foi compartilhada nas redes sociais e viralizou em pouco tempo.

Os bois seriam levados para o abate

O caminhão em questão seguia para um frigorífico localizado em Várzea Grande, sendo que os animais seriam levados para abate no local. Mesmo com os esforços para ajudar os bois, alguns ficaram debilitados por conta do incêndio. Informações complementares sobre o estado de saúde dos animais e o paradeiro dos bois que conseguiram fugir pelas ruas não foram divulgadas.

Conforme informações confirmadas pelo Corpo de Bombeiros, o incêndio foi praticamente controlado com ajuda de um caminhão-pipa que estava regando os canteiros da cidade. Desta forma, a intervenção da equipe foi apenas complementar. Por conta do ocorrido, o trânsito na avenida em que ocorreu o incidente precisou ser parcialmente interrompido.

Na internet, diversas pessoas comemoraram a fuga dos animais nos comentários deixados após a realização das postagens. Veja as imagens compartilhadas: