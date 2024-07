VÍDEO: Advogada é presa por racismo após xingar funcionário de lanchonete de ‘macaco sujo’, em SP

Uma confusão em uma lanchonete terminou com a prisão da advogada Fabiane Marques, de 47 anos, que foi acusada de xingar um funcionário negro de “macaco sujo”, em Moema, na Zona Sul de São Paulo. A mulher, que apareceu alterada em imagens que circulam nas redes sociais, também foi autuada em flagrante por embriaguez ao volante.

Veja o vídeo abaixo divulgado pela “GloboNews”:

O caso aconteceu na noite de quinta-feira (25), em uma unidade do Burguer King. Pablo Ramon da Silva Ferreira, de 25 anos, que é supervisor da lanchonete, contou à TV Globo que a mulher chegou alterada no local exigindo que fosse atendida com rapidez. O rapaz disse que explicou que o local enfrentava alguns problemas técnicos, quando ela passou a gritar, discutir com atendentes e chegou a entrar no balcão, empurrando outra funcionária.

A mulher foi, então, para o carro, quando teria chamado o rapaz de “preto”. Ele a seguiu até o lado de fora e questionou sobre o que ela disse, quando ela teria feito as ofensas raciais. “Aí já no carro, ela gesticulou novamente e me chamou de ‘macaco’ e ‘macaco sujo’. Aí eu me revoltei. Eu não ia agredi-la, mas foi aí que eu desferi um soco no retrovisor do carro”, relatou Pablo.

A Polícia Militar foi acionada e, no local, encontrou Fabiane “visivelmente alterada e com sinais de embriaguez”. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a mulher não aceitou fazer o teste do bafômetro no local.

“A mesma se recusou a fazer exame do etilômetro e foi encaminhada ao IML [Instituto Médico Legal] para a realização de exame de constatação de embriaguez”, ressaltou a pasta.

Após o exame no IML, a advogada foi levada ao 27º Distrito Policial de Campo Belo, onde o caso foi registrado como embriaguez ao volante e injúria racial, sendo que esse último crime é inafiançável e imprescritível. A mulher deve passar por uma audiência de custódia nesta sexta-feira (26).

A defesa de Fabiane não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem. O Burguer King também ainda não se pronunciou sobre o caso.