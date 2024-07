Três ônibus são atacados após morte de morador em comunidade na Zona Norte de São Paulo

Protestos após morte de feirante em operação policial terminam com três ônibus incendiados, na Zona Norte de SP

Protestos resultaram em três ônibus danificados no Jaraguá, na Zona Norte de São Paulo, na quinta-feira (25), depois da morte do feirante Matheus de Lima Azevedo, de 28 anos, durante uma operação policial. Familiares da vítima dizem que o rapaz estava dentro de casa, quando foi baleado por PMs. Já a corporação alega que ele era suspeito de tráfico de drogas, reagiu à abordagem e entrou em confronto com os agentes.

ANÚNCIO

A operação policial ocorreu no Conjunto City Jaraguá, na noite de quarta-feira (24). Apesar da versão da polícia, os parentes da vítima negaram que ele tivesse qualquer ligação com traficantes de drogas e disseram que o rapaz, além de trabalhar como feirante, fazia bicos como pedreiro. Ele tinha acabado de chegar em casa, quando PMs invadiram o local e o atingiram com três tiros.

Revoltados com a situação, moradores incendiaram os ônibus na quinta-feira. Por volta das 11h, um dos veículos foi incendiado na Estrada de Taipas, na altura do número 1.400. Logo depois, às 12h, um micro-ônibus foi apedrejado e houve uma tentativa de incendiá-lo. Por fim, por volta das 15h30, um ônibus de viagem foi queimado na Avenida Nelson Palma Travassos.

Por conta dos incêndios, a SPTrans precisou alterar os itinerários de seis linhas e suspendeu a operação dos coletivos que fazem o trajeto “Jardim Rincão/Terminal Pirituba”. Na manhã desta sexta-feira (26), a situação já tinha sido normalizada.

Um homem de 24 anos foi detido com bombas, coquetéis molotov, isqueiro e um galão de gasolina. Ele foi levado para o 72º Distrito Policial da Vila Penteado, que encaminhou os materiais para perícia. Além disso, dois adolescentes foram apreendidos suspeitos de participação nos ataques aos ônibus.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que reforçou a segurança na região. Sobre a morte do feirante, a pasta disse que o caso segue em investigação no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e que uma investigação foi instaurada contra os policiais envolvidos na ocorrência, sendo que eles tiveram as armas recolhidas.