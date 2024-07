Secretaria da Educação de São Paulo vai contratar 3 mil profissionais para o Ensino Técnico

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), está com processo seletivo aberto para profissionais interessados em atuar no Ensino Técnico na rede estadual de ensino. Conforme o portal do Governo de São Paulo, as inscrições podem ser realizadas pelo site da FGV, responsável pelo concurso, até o dia 05 de agosto.

Os candidatos aprovados por meio do concurso irão ministrar aulas presenciais para os estudantes, conforme suas habilitações de nível superior, e os componentes curriculares correspondentes. Ao todo, os candidatos serão alocados em nove cursos, sendo eles: administração, agronegócio, ciência de dados, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, farmácia, hospedagem, logística e vendas.

Na inscrição, os candidatos devem escolher uma das 91 Diretorias de Ensino da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, onde pretendem ficar alocados. Eles também devem indicar um “Eixo de Prova”, de acordo com os cursos em que pretendem lecionar. A taxa de inscrição para o concurso é de R$49.

Provas marcadas

As provas objetiva e discursiva do referido concurso estão agendadas para o dia 29 de setembro, e serão seguidas pelos procedimentos de avaliação de títulos (diplomas de formação e experiência profissional) e prova prática (envio de videoaula gravada). Quem não for chamado na primeira oportunidade será inscrito em cadastro de reservas.

O coordenador pedagógico da Educação, Daniel Barros, relembrou em fala que além de professores, profissionais formados em cursos como economia, engenharia, direito e na área da saúde também podem participar do concurso.

Além de ofertar as vagas para profissionais que desejam atuar no Ensino Técnico, a Seduc-SP também deve aumentar a quantidade de escolas estaduais que devem ofertar o ensino técnico em 2025, podendo alcançar a marca de 170 mil alunos inscritos nesta modalidade de ensino no próximo ano. O aumento também deve contemplar a quantidade de cidades que terão a oferta do ensino técnico na rede estadual, passando de 349 municípios para 463.