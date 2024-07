Professores morrem após assalto em hotel no RS; veja o que se sabe até agora

Dois hóspedes morreram durante um assalto a um hotel no município de Mato Castelhano, ao norte do Rio Grande do Sul. O crime ocorreu na madrugada de última quinta-feira (25).

As vítimas eram os professoras Fabiano de Oliveira Fortes, de 46 anos, e Felipe Turchetto, de 35 anos, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). De acordo com Polícia Civil, uma das vítimas lutou contra um dos criminosos, que efetuou disparos. OS criminosos ainda não foram localizados.

Segundo a Brigada Militar (BM), os suspeitos estavam hospedados no mesmo hotel desde a noite anterior, na quarta-feira (24). Os professores estavam juntos de 15 alunos de graduação.

Durante a ação, os hóspedes e funcionários foram amarrados com lacres de plástico.

“Uma das vítimas acabou conseguindo romper o lacre e tentou entrar em luta corporal com um dos criminosos, com o criminoso que estava armado. O criminoso acabou revidando – alvejando a vítima com três ou quatro disparos”, diz o delegado Diogo Ferreira, conforme texto do g1.

A segunda vítima foi atingida logo em seguida. Enquanto os criminosos fugiam as demais pessoas foram para trás de móveis ou saíram do local.

Cerca de oito hóspedes, funcionárias e a dona do local foral rendidos. Ela foi levada para outro cômodo, onde foi obrigada a realizar transferências bancárias. A excursão da UFSM chegou em seguida.

Pronunciamento da universidade

“Eram dois professores novos, dedicados, queridos. Tinham, assim, uma relação muito forte com os estudantes e estavam a serviço, numa visita de campo de uma disciplina, e acontece essa tragédia terrível”, lamenta a vice-reitora da universidade, Martha Adaime.