VÍDEO: Ônibus e motocicleta pegam fogo após colisão na Marginal Pinheiros, na Zona Sul de SP

Uma motocicleta e um ônibus pegaram fogo após uma colisão na Marginal Pinheiros, na região de Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (25). De acordo com as primeiras informações, o motociclista bateu na traseira do coletivo e pegou fogo, sendo que as chamas se alastraram para o veículo de grande porte (veja no vídeo abaixo). O piloto e uma mulher ficaram feridos e foram socorridos.

ANÚNCIO

O acidente ocorreu por volta das 7h30, no sentido do Viaduto Cebolão. Os passageiros e motorista do ônibus, que fazia a Linha 709P/10 – Estação Santo Amaro/Terminal Pinheiros, conseguiram desembarcar e não ficaram feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas nos dois veículos.

Por conta do acidente, uma faixa da via, no sentido Castello Branco, precisou ser interditada e há lentidão no trânsito. O helicóptero Águia da Polícia Militar pousou na pista para o resgate.

As vítimas já foram levadas para hospitais da região, mas não há outros detalhes sobre o estado de saúde delas.

Outro ônibus queimado

Nesta manhã, o Corpo de Bombeiros também foi acionado por conta de um ônibus que pegava fogo na Rua Silveira Sampaio, Vila Andrade, no Morumbi, também na Zona Sul.

A corporação diz que o veículo estava abandonado e não houve registro de feridos no local. Ele ficou completamente destruído.