Vídeo: homem é flagrado sendo arrastado por carro no RJ; ele teria tentado roubar celular

Um vídeo publicado nas redes sociais mostram um carro em alta velocidade arrastando um homem pela rua. O caso ocorreu na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com motoristas que passavam pelo local, o homem teria tentado roubar o celular que estava em um veículo no semáforo da Avenida Salvador Allende, contudo foi arrastado pelo condutor.

Segundo a Polícia Civil, a corporação tomou conhecimento a partir das redes sociais. Na sequência, o 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) fez buscas na região do flagrante. Segundo a PM, o motorista não fez contato. Eles também informaram que o o monitoramento na região será reforçado.

VÍDEO: Ônibus e motocicleta pegam fogo após colisão na Marginal Pinheiros, na Zona Sul de SP

Uma motocicleta e um ônibus pegaram fogo após uma colisão na Marginal Pinheiros, na região de Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (25). De acordo com as primeiras informações, o motociclista bateu na traseira do coletivo e pegou fogo, sendo que as chamas se alastraram para o veículo de grande porte (veja no vídeo abaixo). O piloto e uma mulher ficaram feridos e foram socorridos.

O acidente ocorreu por volta das 7h30, no sentido do Viaduto Cebolão. Os passageiros e motorista do ônibus, que fazia a Linha 709P/10 – Estação Santo Amaro/Terminal Pinheiros, conseguiram desembarcar e não ficaram feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas nos dois veículos.

Por conta do acidente, uma faixa da via, no sentido Castello Branco, precisou ser interditada e há lentidão no trânsito. O helicóptero Águia da Polícia Militar pousou na pista para o resgate.

As vítimas já foram levadas para hospitais da região, mas não há outros detalhes sobre o estado de saúde delas.