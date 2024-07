Trabalhador brasileiro de 21 anos é morto em Portugal após defender mulheres

O jovem brasileiro Keldeny Silva, de 21 anos, foi morto após defender duas mulheres no bar em que trabalhava na região metropolitana de Lisboa. Conforme reportagem do O Globo, o jovem começou a trabalhar no local há poucos meses.

Nascido em Goiânia, o rapaz morava em Portugal com a irmã, na região de Tires, arredores de Cascais. Ele trabalhava em um bar localizado em Carcavelos, região litorânea do país. Durante seu horário de trabalho, ele teria evitado que um grupo incomodasse duas mulheres que frequentavam o bar e foi agredido por eles após sair do local.

Informações da imprensa local revelaram que o grupo aguardou a saída do jovem no estacionamento do local, onde ele foi atacado enquanto esperava o carro de aplicativo para retornar para casa. O brasileiro foi golpeado com um objeto de metal e levou uma facada no pescoço.

Suspeito se entregou às autoridades

Conforme a reportagem, o caso aconteceu na madrugada da última quarta-feira, dia 24 de julho. Na mesma data, o suspeito de ter cometido o crime se entregou à Guarda Nacional Republicana (GNR). O rapaz não teve a identidade revelada, sabe-se apenas que é um jovem português.

No momento, as investigações referentes ao caso estão sendo realizadas pela divisão de homicídios da Polícia Judiciária (PJ), que deverá apresentar o suspeito ao Tribunal de Justiça para um interrogatório a ser realizado no dia de hoje (25).

Até o momento novas informações e esclarecimentos sobre o caso não foram divulgados, bem como a identidade do suspeito detido ou dos demais agressores envolvidos no caso.