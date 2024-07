Republicanos tentam bloquear transferência de $96 milhões da campanha de Biden para Kamala

Últimos preparativos no Fiserv Forum de Milwaukee um dia antes da Convenção Nacional do Partido Republicano que oficialmente nomeará Donald Trump como candidato presidencial

David Warrington, advogado da campanha de Donald Trump, apresentou uma queixa à Comissão Federal Eleitoral alegando que a transferência de US$ 96 milhões do fundo da campanha de Joe Biden para Kamala Harris viola a lei.

“Apropriação descarada de dinheiro”

Para Warrington, é uma "descarada apropriação de dinheiro que constituiria a maior contribuição excessiva e a maior violação na história da Lei Federal de Campanhas Eleitorais", de acordo com a denúncia obtida pela Bloomberg News.

Arrecadação bem-sucedida em nome de Kamala Harris como candidata

Vamos lembrar que após desistir da corrida presidencial no último domingo, Biden apoiou Kamala Harris para ser a candidata democrata e mudou o nome do seu comitê de campanha para Harris for President, assumindo o controle de suas contas bancárias. Em menos de 24 horas, Harris havia arrecadado mais de US$ 100 milhões.

Embora a ação seja algo que nunca ocorreu antes, os especialistas afirmam que é possível que a transferência seja permitida.

Republicanos pedem que Harris não utilize esse dinheiro para sua campanha presidencial

Steve Roberts, que já foi advogado de candidatos republicanos, afirma que o argumento contra era "talvez uma ilusão" dos advogados republicanos.

No entanto, a campanha de Harris indicou que a reclamação apresentada não teria nenhum impacto na arrecadação.

"Os republicanos podem estar com ciúmes de os democratas estarem motivados para derrotar Donald Trump e seus aliados do MAGA, mas as alegações legais infundadas, como as que têm feito ao longo dos anos para tentar suprimir votos e roubar eleições, apenas os distrairão enquanto recrutamos voluntários, falamos com os eleitores e vencemos esta eleição", disse Charles Kretchmer Lutvak, porta-voz de Harris.

De acordo com pesquisas, Harris supera Trump, mas lembremos que a vice-presidente ainda não é a candidata oficial do partido democrata.