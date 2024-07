PerifaCon, o maior evento de cultura nerd nas periferias de SP, acontece neste final de semana

A quarta edição da PerifaCon está para acontecer. No próximo final de semana, dias 27 e 28 de julho, a Fábrica de Cultura de Diadema, na Grande São Paulo, receberá o evento que celebra a cultura pop, nerd e geek nas periferias de São Paulo. Conforme reportagem da Agência Brasil, a expectativa dos organizadores é de que ao menos 15 mil pessoas visitem o espaço.

Ao longo dos dois dias de evento, a programação prevê mesas, exposições, debates, concurso de copslay, games atrações musicais e diversas lojas. No espaço do Beco dos Artistas, 140 artistas de 12 espaços vão expor suas obras e comercializar produtos feitos por eles.

O PerifaCon é um evento gratuito, mas os ingressos devem ser retirados com antecedência pelo site do evento. A programação também pode ser consultada pela internet.

Inclusão é tema de debate ao longo do evento

Entre os diversos convidados da PerifaCon, estão o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, o ator Babu Santana, o cineasta Aly Muritiba e o quadrinista e ilustrador Marcelo D’Salete.

Trazendo o tema dos games, esports e inclusão para o evento, quem também marca presença na quarta edição do PerifaCon é o ReveLAH Casters. Em entrevista ao Metro World News, as community managers do ReveLAH Casters, Geo e Warmony, comentaram sobre a importância de discutir e integrar os temas abordados pelo projeto e pela própria PerifaCon.

O ReveLAH Casters é um projeto voltado à mentoria, treinamento e desenvolvimento profissional para mulheres, pessoas trans e não-binárias que estão começando suas carreiras no cenário de games e esports, ou que tem interesse em começar carreira nesta área.

Junto de outras integrantes do projeto, elas estarão presentes com a palestra “ReveLAH Vozes”, por meio da qual pretendem discutir a importância da inclusão de mulheres, pessoas negras, trans e não-binárias no cenário profissional de esports, bem como estratégias de promoção de diversidade neste meio.

“Através de ações como a PerifaCon, acreditamos que podemos atingir mulheres que muitas vezes não tiveram acesso a essas informações e que sonham em entrar nesse cenário. E é imprescindível voltar a atenção principalmente para mulheres negras, trans e pessoas não-binárias, pois ainda não vemos oportunidades e inclusão suficiente dessas pessoas no cenário de esports”, contam.

A palestra “ReveLAH Vozes” acontecerá no local do “Emprega Debate”, a partir das 15h de domingo, 28 de julho.