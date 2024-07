Atirador de Donald Trump pesquisou no Google sobre o assassinato de Kennedy antes do atentado

Detalhes sobre a tentativa de assassinato de Donald Trump continuam surgindo. Chris Wray, diretor do FBI, revelou perante o Congresso nesta quarta-feira que uma semana antes, o atirador Thomas Crooks, procurou no Google uma pergunta sobre o assassinato do presidente John F. Kennedy, ocorrido em 22 de novembro de 1963.

ANÚNCIO

O The Mirror publicou que o alto funcionário disse aos legisladores que, ao analisar o laptop do atirador, descobriram que ele havia pesquisado no Google a pergunta “Quão longe estava Oswald de Kennedy?”. Como se recorda, Lee Harvey Oswald foi o assassino do presidente e atirou nele de um prédio localizado no sexto andar em frente à Plaza Dealey, em Dallas.

A pesquisa no Google foi feita em 6 de julho, uma semana antes do atentado contra Donald Trump, enquanto ele estava dando um discurso em um comício em Butler, Pensilvânia.

“Somente nos últimos dias descobrimos, através da nossa revisão e da análise de um laptop que a investigação liga ao atirador, que em 6 de julho ele fez uma busca no Google por ‘Quão longe Oswald estava de Kennedy?’”, disse o Diretor do FBI perante o Comitê Judiciário do Congresso, conforme relatado pelo New York Post.

Atentado a Trump O tirador foi colocado em um edifício próximo ao centro do republicano (Especial via TMZ)

O meio citado lembrou que quando matou Kennedy, Oswald estava a 88 jardas de distância, enquanto Crooks estava mais longe de Trump, exatamente a 130 jardas.

Oswaldal era um veterano da Marinha e um atirador muito experiente, enquanto Crooks era um amador.

Donald Trump e a razão de Crooks para atacá-lo

Apesar de continuarem a ser descobertos novos dados sobre o ataque contra Donald Trump todos os dias, há um detalhe que continua sendo um mistério, que é o motivo pelo qual Crooks o atacou.

ANÚNCIO

O Diretor do FBI indicou que ainda não se sabe por que ele cometeu o atentado contra o candidato presidencial, já que não há motivos aparentes. A única resposta é o estado de saúde mental do jovem de 20 anos, que se sabe ter sido vítima de bullying na escola secundária.

Sobre as causas do ataque de Crooks a Trump, Chris Wray disse que “essa é uma investigação que obviamente é significativa em termos de seu estado mental”.