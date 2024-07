VÍDEO: Falsa pediatra engana pais, diz que vai alimentar recém-nascida e sequestra bebê, em MG

Uma recém-nascida com apenas três horas de vida foi sequestrada do Hospital da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, na noite de terça-feira (23). Pai da menina, o motorista Édson Ferreira, contou que a mulher se apresentou como sendo médica pediatra e afirmou iria alimentar a bebê, que sumiu e ainda não foi encontrada.

“Ela era muito bem articulada. Entrou, mexeu nos peitos da minha esposa para ver se tinha leite. Disse que era pediatra e que ia levar a bebê para se alimentar. Minutos depois eu vi que a minha menina não voltava e vimos que ela tinha levado a menina”, disse o pai, em entrevista à TV Integração, reproduzida pelo site G1.

Um vídeo do circuito de segurança do hospital mostrou quando a suspeita saiu do hospital, carregando uma mochila, e entrou em um carro vermelho que a aguardava. Assista abaixo:

A falsa médica usava jaleco, máscara e até um crachá. Funcionários do hospital disseram que ela perguntou onde seria a ala da pediatria na maternidade, pois precisava avaliar um recém-nascido. Ninguém desconfiou e ela foi levada ao local, onde a menina sequestrada estava com os pais.

A Polícia Militar informou que realiza buscas pela criança e também pela suspeita, mas, até a manhã desta quarta-feira (24), nenhuma das duas tinha sido localizada.

Já o HC-UFU destacou, em nota, que “poucos instantes após o fato, a equipe do hospital acionou a Polícia Militar de Uberlândia e cedeu as imagens das câmeras de segurança requisitadas pela corporação”.

O hospital ressaltou que “iniciou apuração interna de todas as circunstâncias do caso e está colaborando com as investigações. A instituição está à inteira disposição das autoridades e da família para a breve solução do caso”.