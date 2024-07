Médico acupunturista é condenado a 6 anos de prisão por crime de abuso sexual durante consultas

Cícero Valdizébio Pereira Agra foi condenado a seis anos e cinco meses de prisão pela prática de crimes sexuais contra duas de suas pacientes. Segundo o g1, os casos aconteceram no Crato e Juazeiro do Norte, no Ceará, em dezembro de 2021. O médico acupunturista terá de cumprir a pena em regime semiaberto.

ANÚNCIO

Uma de suas vítimas presenciou comportamentos impróprios por parte de Cícero durante as consultas, quando notou se tratar de assédio. Outra vítima do médico tinha paralisia cerebral e se consultava com ele desde criança.

A polícia revelou que o crime cometido por Cícero é violência sexual mediante fraude, quando algúem usa de sua posição para práticas libidinosas que fogem de seu papel.

Vítimas relembram episódios de abuso

Em entrevista à TV Verdes Mares na época, a estudante Mariana Cavalcante, de 22 anos, contou ter sido tocada no seio com a boca do médico, além de o presenciar colocar a língua no ouvido dela.

“Do nada ele colocou a língua no meu ouvido e me virou. Depois colocou a boca no peito. Aí eu só tive o instinto de empurrar e não sabia o que fazer. Fiquei em choque e saiu da sala como se nada estivesse acontecido”, revelou.

Leia mais:

Também em depoimento, a professora Meryslande Moreira, 40 anos, relatou os episódios de assédio que sofreu durante as consultas.

“Ele fazia uma massagem que voltava muito aqui na parte lateral das mamas. Fazia massagem nas costas, vinha para o pescoço e depois vinha muito para as laterais das mamas. Invadindo bastante. Depois dele aplicar as ventosas ele deu um tapa no meu bumbum e saiu da sala. A atendente dele ficava me ligando, mandando mensagens e perguntando se eu ia para o atendimento. E no determinado dia eu disse que não ia mais.”

Segundo Meryslande, uma atendente do consultório médico confirmou o assédio praticado pelo profissional. “Poxa que pena você não foi a única. Muitas pacientes relatam esse mesmo acontecimento e infelizmente acabam não indo mais para os atendimentos e infelizmente não denunciam.”

O advogado das duas vítimas revelou que está buscando reparação dos danos por meio de ações cíveis. Por outro lado, a defesa do acusado vai recorrer da sentença.