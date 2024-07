Mãe e filha são encontradas mortas e abraçadas em banheiro de casa, no Centro de São Paulo

Corpos de mãe e filha foram achados em casa na favela do Moinho, em Campos Elíseos, no Centro de SP

A Polícia Civil investiga as mortes de Andreia Maria de Souza, de 42 anos, e da filha dela, Andreza Maria Mendes de Souza, de 12, que foram encontradas abraçadas e já sem vida no banheiro da casa em que moravam, no bairro Campos Elíseos, no Centro de São Paulo. Vizinhos estranharam o sumiço das duas por dias e questionaram o namorado da mulher, mas ele não deu explicações e sumiu. O homem é considerado suspeito pelo crime.

Os corpos das vítimas foram achados na tarde da última segunda-feira (12), na residência que fica na Rua Doutor Elias Chaves, na favela do Moinho. Vizinhos contaram que estranharam o fato das duas não serem vistas por alguns dias e decidiram entrar na casa, que estava toda revirada e apresentava um cheiro forte.

Eles acharam os corpos no banheiro, enrolados em cobertores, e chamaram a polícia. No local, os agentes constataram que as vítimas estavam abraçadas e já em avançado estado de decomposição. Os corpos foram recolhidos e encaminhados para exames necropsiais no Instituto Médico Legal (IML).

A casa era alugada e a proprietária disse em depoimento que Andreia se mudou para o local com a filha há três meses. Ela teria dito que a mudança ocorreu por conta do relacionamento com o namorado, identificado apenas como Júnior, já que a família dela não aprovava o namoro dos dois.

O caso foi inicialmente registrado no 2º Distrito Policial do Bom Retiro, mas as investigações serão conduzidas pelo 77º Distrito Policial de Santa Cecília.

O delegado Felipe Barreto de Oliveira, responsável pelo caso, contou que uma das vítimas apresentava um buraco no crânio e que uma enxada com marcas de sangue foi recolhida na casa e encaminhada para perícia. Agora, ele busca pelo namorado de Andreia, considerado o principal suspeito, mas o homem ainda não foi localizado.