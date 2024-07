Vídeo: mulher é espancada por homem no meio da rua no interior de SP

Câmeras de segurança flagraram o momento em que uma mulher é agredida no meio da rua por um homem.

O caso ocorreu em Sertãozinho, munícipio de Ribeirão Preto (SP) na última segunda-feira (22), por volta das 4h. Nas imagens, que você assiste a seguir, é possível observar a mulher, de blusa rosa e calça jeans, saindo do veículo do agressor, que está usado uma calça clara e um moletom preto.

O homem aparece agredindo a vitima com socos e puxando seu cabelo. Após as agressões e diversas quedas no chão, a mulher sai correndo e o agressor ainda arremessa pedras nela. Ele a alcança e a derruba novamente.

Além da câmera de segurança, as agressões foram filmadas por uma pessoa que passava na rua.

Assista:

ATENÇÃO! IMAGENS FORTES

Após agredi-la, o o homem entra em outro carro, que estava estacionado, e vai embora.

As imagens foram obtidas pela Polícia Civil, que investiga o caso. A vítima não fez boletim de ocorrência. O agressor ainda não havia sido identificado.

*Com informações de ‘Metrópoles’.

Garoto de 4 anos é assassinado a marretadas ao ouvir mãe pedindo socorro; mulher também morreu

Um crime brutal foi registrado na cidade de Serra, na Grande Vitória, no Espírito Santo. A mãe, Priscila dos Santos Deambrósio, de 36 anos, foi atacada no quintal de casa e, enquanto gritava por socorro, seu filho, Higor Gabriel Deambrósio, de 4, também foi morto a golpes de marretadas. Um casal suspeito pelo crime foi preso e, segundo a investigação, teria arquitetado o crime para se livrar de uma dívida de R$ 10 mil.

Segundo a polícia, Ricardo Elias Santana, de 45 anos, e Lavelina Noemia de Oliveira, de 35, seriam amantes e teriam pegado dinheiro emprestado com Priscila, que atuava como agiota. Como o casal não tinha como quitar a dívida, planejou ir até a casa da mulher e matá-la, no último dia 5 de julho. Inicialmente, só ela deveria morrer.

No entanto, ao ouvir os gritos de socorro da mãe, Higor saiu de dentro da casa e seguiu na direção da mulher, quando também acabou sendo morto.

Priscila dos Santos Deambrósio, de 36 anos, e seu filho, Higor Gabriel Deambrósio, de 4, foram mortos no quintal de casa, em Serra, no ES

“A criança foi para a parte externa da casa e, vendo a mãe já sendo agredida, correu em direção ao suspeito suplicando para que ele parasse. Então, foi dada uma martelada na cabeça da criança, justamente porque ela reconheceria eles nas investigações”, explicou ao G1 a delegada-adjunta da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), Fernanda Diniz.

Depois de cometer o crime, Ricardo deixou um bilhete embaixo do corpo de Priscila, com o intuito de enganar a polícia, e também levou celulares, joias e dinheiro da vítima. O conteúdo do texto não foi divulgado, mas a investigação logo chegou aos suspeitos, que tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça na última sexta-feira (19).

Ainda segundo a polícia Ricardo e Lavelina já têm antecedentes criminais por outros dois assassinatos e por uma tentativa de homicídio. As defesas deles não foram encontradas para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Os corpos de mãe e filho foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) para os exames necropsiais. Uma marreta que teria sido usada no crime foi apreendida e encaminhada para perícia.