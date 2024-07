“O nome no topo mudou, mas a missão permanece”: Biden em evento de Kamala Harris

Erin Schaff/The New York Times via AP, Pool

Ela não é a candidata oficial, mas parece ser. Nesta segunda-feira à tarde, Kamala Harris, em sua sede em Wilmington, Delaware, teve seu primeiro evento de campanha para liderar a chapa democrata e derrotar Donald Trump. “Minha intenção é ganhar esta indicação e sair vitoriosa,” ela disse, acrescentando que também deseja “unir nosso partido, unir nossa nação e vencer estas eleições”.

ANÚNCIO

Em declarações à sua equipe de campanha, Harris reconheceu a ‘montanha-russa’ que eles têm vivido nas últimas semanas, mas expressou confiança em sua nova equipe.

O que Kamala disse em seu primeiro evento de campanha?

Ela rapidamente abordou os principais temas de sua campanha contra Trump nos próximos 100 dias, contrastando seu tempo como procuradora com as condenações contra Trump por crimes graves. "Eu conheço o tipo de Donald Trump", comentou, projetando-se como defensora da oportunidade econômica e do acesso ao aborto.

“Nossa luta pelo futuro é também uma luta pelas liberdades”, afirmou. “O bastão está em nossas mãos”.

A surpreendente aparição de Joe Biden

O Presidente Biden participou da reunião da campanha através de uma ligação de sua casa em Rehoboth Beach, Delaware, onde está se recuperando da Covid-19, para mostrar seu apoio a Harris.

“O nome mudou no topo da chapa, mas a missão não mudou em nada”, disse Biden em suas primeiras declarações públicas desde o anúncio de sua decisão, prometendo que “não vou a lugar nenhum” e que planeja fazer campanha em nome de Harris.

"E, a propósito, eu não vou a lugar algum. Vou estar na campanha com ela, com Kamala. Vou trabalhar como um louco, tanto como presidente em exercício para aprovar legislação quanto como candidato. Ainda precisamos salvar essa democracia, e Trump ainda é um perigo para a comunidade. Ele é um perigo para a nação", acrescentou Biden.

ANÚNCIO

Biden não entrou em detalhes sobre a decisão de desistir da campanha, mas permaneceu conectado enquanto Harris falava e foi ouvido dizendo à sua vice-presidente: “Estou de olho em você, garota. Eu te amo”.

Quando Biden vai se dirigir à nação?

O Presidente dos Estados Unidos planeja falar sobre sua decisão de desistir da corrida em um discurso nacional nos próximos dias.

Tudo parece estar sujeito à sua recuperação da Covid-19. Segundo seu médico, "os sintomas do Presidente Joe Biden quase desapareceram", embora ele tenha completado o quinto dia consecutivo em isolamento.

O presidente foi visto pela última vez em público na noite de quarta-feira, após chegar a uma base aérea dos EUA em Dover, Delaware, depois de receber um resultado positivo enquanto fazia campanha em Las Vegas. Ele então viajou em caravana para sua casa de férias em Rehoboth Beach, Delaware.

O médico de Biden, Dr. Kevin O'Connor, disse que o presidente completou sua décima dose do medicamento Paxlovid para combater a covid-19 e continuou a realizar todas as suas funções presidenciais.

A Casa Branca indicou que Biden recebeu briefings separados na segunda-feira da Conselheira de Segurança Interna Liz Sherwood-Randall e do Conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan. Ambos os briefings foram realizados virtualmente.