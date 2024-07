Hollywood congratula Joe Biden por sua decisão de retirar sua candidatura

Numa reviravolta surpreendente, embora não totalmente inesperada, o presidente Joe Biden anunciou neste fim de semana que não iria continuar na corrida pela presidência nas eleições deste ano e, em vez disso, ofereceu seu apoio à vice-presidente Kamala Harris como sua substituta como candidata ao cargo pelo partido democrata.

ANÚNCIO

Em meio da agitação, a resposta de personalidades de Hollywood - muitas das quais tinham apoiado Biden desde o início da campanha - não demorou a chegar.

Como as celebridades reagiram ao anúncio de Joe Biden de sua retirada da campanha à reeleição?

Nas últimas semanas, vários nomes proeminentes de Hollywood começaram a pedir que Biden abandonasse a corrida, em meio a rumores sobre sua idade ou estado de saúde.

Apenas algumas semanas depois de liderar um evento de angariação de fundos sem precedentes para a campanha de reeleição do presidente, o ator George Clooney escreveu um artigo de opinião no New York Times pedindo a Biden que encerrasse sua candidatura.

Clooney argumentou que o partido deveria escolher um novo candidato, dizendo que o processo seria "desordenado" mas "acordaria" os eleitores a favor do partido.

Agora, as celebridades saíram para aplaudir e agradecer a Biden por sua decisão. Barbra Streisand, uma apoiadora democrata, escreveu no domingo em X que "devemos ser gratos por sua defesa de nossa democracia".

Cher escreveu em X que achava que a renúncia de Biden era a melhor oportunidade para os democratas ganharem. Ela havia escrito em uma postagem, que segundo ela fez antes de ver as notícias de Biden no domingo, se sentir "torturada" porque não achava que os democratas pudessem ganhar com Biden. Ela disse que era hora de pensar "fora da caixa" e propôs uma cédula dividida.

ANÚNCIO

“Joe Biden tem um histórico de realizações que não foi igualado por nenhum presidente em nossa vida. Ele restaurou a honestidade, a dignidade e a integridade ao cargo após 4 anos de mentiras, crimes, escândalos e caos. Obrigado por seu serviço, Sr. Presidente. Agora é nosso dever, como patriotas americanos, escolher o democrata que honrará e continuará seu legado”, escreveu Mark Hamill em uma postagem em X. A estrela de ‘Star Wars’ visitou Biden no Salão Oval em maio, brincando chamando-o de “Joe-bi-Wan-Kenobi”, e tem sido bastante vocal em seu apoio ao partido democrata e posição anti-Trump no passado.

“Joe Biden é um homem de caráter elevadíssimo. Ele serviu incansável e eficazmente aos Estados Unidos por mais de 50 anos. Ele demonstrou o que é verdadeiro liderança. Altruísta, com profundo respeito pela nossa Constituição e pelo Estado de Direito”, disse Rob Reiner através de uma publicação no X que terminou com uma crítica a Donald Trump.