VÍDEO: ‘Homem-Aranha’ é agredido, revida e joga autor em trilhos do metrô, em Belo Horizonte

Uma confusão um tanto inusitada chamou a atenção de quem esperava o metrô na estação Carlos Prates, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, na noite do último sábado (20). O jovem David Alan, de 25 anos, que vestia uma roupa do personagem “Homem-Aranha”, foi agredido por um homem, de 33, que teria dito: “Eu sou o Batman”. Ele revidou e jogou o agressor nos trilhos, que continuou o atacando jogando pedras (assista abaixo).

De acordo com a Polícia Militar, David trabalha com recreação em festas e voltava para casa, ainda vestido como o personagem. Foi quando o autor se aproximou e partiu para cima do “Homem-Aranha”.

O rapaz reagiu, empurrando o agressor para os trilhos, enquanto gritava pedindo socorro para os seguranças da estação. Três vigilantes seguiram ao local e conseguiram conter o agressor, que apresentava resistência e só parou após ser rendido com um “mata-leão”.

O autor das agressões ficou com ferimentos leves e precisou ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Oeste. Na sequência, ele e o “Homem-Aranha” seguiram para a delegacia.

Em nota, a Polícia Civil informou que foi lavrado um “Termo Circunstanciado de Ocorrência [TCO] em razão das vias de fato/agressão sofridas pelos suspeitos/vítimas, dois homens de 25 e 33 anos, ocorrida em uma estação de metrô, em BH. Os envolvidos, após assinarem termo de compromisso de comparecimento ao Juizado Especial Criminal em data a ser agendada, foram liberados.”

Motivação desconhecida

Em entrevista ao site G1, David contou que o agressor se aproximou dele falando palavras desconexas e, do nada, partiu para as agressões. Já o outro homem envolvido não foi localizado para dar sua versão dos fatos.

“Gosto muito de usar a fantasia no caminho porque dá alcance ao meu trabalho. Eu estava interagindo com um rapaz, até que chegou o autor das agressões. Ele começou a interagir comigo também, mas com palavras meio desconexas. Aí na hora que eu ‘soltei a minha teia’, um barbante que sai do meu lançador, ele interpretou como duplo sentido, ficou mandando eu sair fora com a minha teia”, contou o “Homem-Aranha” de BH.