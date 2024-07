Twitch desbloqueia Donald Trump após 3 anos

O Twitch encerrou a suspensão de Donald Trump, permitindo que o ex-presidente dos Estados Unidos retorne à plataforma após três anos e meio.

ANÚNCIO

A conta de Trump foi inicialmente suspensa em 6 de janeiro de 2021, após os protestos no Capitólio em resposta aos resultados das eleições presidenciais de 2020.

Estas manifestações, que resultaram em cinco mortes, levaram várias plataformas, incluindo Twitch e Twitter, a tomarem medidas drásticas contra Trump, acusando-o de incitar à violência.

Motivos para a remoção da proibição

Em 19 de julho de 2024, o Twitch reativou a conta de Trump, citando sua participação nas eleições presidenciais de 2024 como a principal razão para a decisão.

De acordo com um comunicado recebido pelo jornalista Rod 'Slasher' Breslau, o Twitch expressou que consideram valioso que os candidatos presidenciais possam se comunicar diretamente com o público sempre que possível. Atualmente, Trump é o candidato oficial do Partido Republicano para as próximas eleições.

A conta do Twitch de Donald, que tinha mais de 150.000 seguidores antes de ser suspensa, foi vista pela última vez ao vivo em 4 de janeiro de 2021.

No entanto, devido ao longo período de inatividade, a conta atualmente tem apenas 222 seguidores, embora se espere que esse número aumente rapidamente à medida que os seguidores originais se reconectem.

ANÚNCIO

O desbloqueio no Twitch se junta à decisão de Elon Musk de reinstalar a conta de Trump no Twitter, agora renomeada como X, em novembro de 2022. Musk, que adquiriu o Twitter por 44 bilhões de dólares, realizou uma pesquisa na plataforma para decidir sobre o retorno deste ex-presidente.

Com a participação de 15 milhões de usuários, 51,2% votaram a favor de seu retorno. Desde então, Donald tem mantido um perfil baixo no Twitter/X, publicando apenas uma foto de sua ficha policial e um link para seu site, preferindo usar o Truth Social como sua principal plataforma de comunicação.

Além de Trump, outras figuras controversas como o influenciador Andrew Tate também foram desbanidas por Musk. Tate, que havia sido suspenso em 2017 por discurso de ódio, foi reativado em 18 de novembro de 2024.