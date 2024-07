Gusttavo Lima é processado por mulher que perdeu o carro em enchente no Rio Grande do Sul

No último dia 10 de julho, o cantor Gusttavo Lima se tornou réu junto de outras quatro empresas em um processo por danos morais e materiais. Conforme reportagem do portal Metrópoles, o processo em questão foi movido por uma mulher contra o seguro Bem Protege, que, segundo ela, tem o cantor entre os sócios.

Ao que tudo indica, a autora do processo pede que a empresa restitua o valor total dos prejuízos ocorridos depois que seu veículo sofreu “perda total” devido a uma enchente ocorrida em Canoas, no Rio Grande do Sul. Segundo ela, o carro em questão tinha cobertura total contra danos causados devido a “acidentes da natureza”.

Conforme a reportagem publicada na coluna Fábia Oliveira, que teve acesso aos autos do processo, a mulher relata que seu carro foi atingido por enchentes ocorridas nos meses de abril e maio de 2024, enquanto estava na garagem de sua casa, localizada no bairro Niterói. Ela teria tentado contato com a seguradora para abrir o sinistro, mas não recebeu retorno.

Sem resposta

Uma vez que o seguro de seu carro possuía cobertura para eventos da natureza, a mulher tentou entrar em contato com a seguradora e foi informada de que deveria retornar a ligação em um dia de semana. Na segunda tentativa, realizada em 13 de maio, ela foi informada de que receberia uma lista de documentos para abrir o sinistro, mas relatou não ter recebido a lista em questão.

Em um novo contato com a seguradora, feito em 14 de maio, a mulher conta que encaminhou todos os documentos necessários, mas teve uma negativa por “não ter enviado todas as fotos e vídeos do carro”, mesmo sabendo que a mulher não poderia ir ao local devido à inundação.

Um novo contato foi feito em 27 de maio, quando ela retornou ao local e conseguiu enviar as fotos e vídeos, mas logo ela recebeu um contato informando que após uma “sindicância” a seguradora não cobriria os danos do veículo e a “ajudaria” com uma porcentagem do valor do carro. Para a autora, a ação da seguradora “forçava um acordo” e demonstrava “má-fé com pessoas que perderam tudo”.

Desta forma, ela seguiu para a justiça através do processo pelo qual pede R$31.140 devido ao prejuízo com o carro e mais R$20 por danos morais. O processo aguarda a decisão da juíza após a autora solicitar a gratuidade de Justiça. Ainda conforme a reportagem, o cantor Gusttavo Lima ainda não foi citado na ação.