Curso de programação gratuito da USP está com inscrições abertas para meninas de todo país

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da Universidade de São Paulo (USP), localizado em São Carlos, está com inscrições abertas para a 1ª edição da Escola de Inverno em Programação Web para Meninas. Conforme o Metrópoles, as inscrições podem ser realizadas até o dia 06 de agosto.

O curso será ofertado de forma online e gratuita para alunas do ensino médio, desta forma, adolescentes de todo país poderão participar. As aulas estão previstas para iniciar em agosto e devem durar até o dia 20 de dezembro deste ano. Ao todo, são oferecidas 100 vagas, sendo que as interessadas devem se candidatar por meio do formulário de inscrição.

As inscritas devem obrigatoriamente estar cursando o ensino médio, ter acesso à internet por celular ou computador, possuir uma conta Google, identificar-se como mulher cis, trans ou pessoa não-binária e enviar um vídeo de motivação para a organização do projeto.

Não é um pré-requisito que as participantes tenham experiências prévias em programação, mas é recomendável ter algum tipo de contato com a área.

Aulas completamente online

A primeira aula do projeto está prevista para acontecer no dia 17 de agosto, de forma online e síncrona. Depois disso, as participantes terão acesso a uma série de videoaulas e podem assistir o conteúdo quando, e onde, quiserem.

Além disso, para ajudar no aprendizado, serão oferecidas sessões de monitoria agendadas de segunda a sexta-feira. Nestas sessões as alunas poderão tirar dúvidas durante o período de resolução de exercícios.

O curso terá em seu conteúdo noções básicas de lógica de programação e web design. Para concluir o curso e ter direito ao certificado de participação, as alunas precisarão entregar um projeto final, que será desenvolvido ao longo de todo o curso. Vale lembrar que não estão previstos encontros presenciais, viabilizando a participação de estudantes de todo o país.