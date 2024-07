Reta final das férias: shoppings de SP oferecem atividades e exposições para crianças e adultos

As férias escolares de julho já começam a entrar na reta final, mas ainda dá tempo de levar a criançada para aproveitar atividades, exposições e oficinas oferecidas por shoppings da capital paulista. Há algumas atrações educativas gratuitas e outras com valores que variam entre R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80. Também são oferecidos alguns pacotes promocionais para famílias.

Confira abaixo uma lista de atividades selecionadas pelo Metro World News:

Shopping SP Market

O Shopping SP Market, localizado na Zona Sul de São Paulo, conta com a exposição “Corpo Humano”, que responde a uma série de perguntas sobre o funcionamento das “máquinas humanas”. A mostra exibe cerca de 100 espécimes anatômicos, com oito corpos humanos inteiros, conservados por um método que se chama plastinação com silicone, que mantém a aparência dos órgãos em vida.

A exposição pode ser conferida até o próximo dia 18 de agosto, em um espaço com 1,2 mil metros quadrados. Os ingressos custam R$ 40 (meia entrada) e R$ 80 inteira.

São oferecidos pacotes promocionais para famílias e grupos de três pessoas ou mais, sendo que para um trio o ingresso custa R$ 160, para 5 pessoas o valor é de R$ 200 e, para 6, R$ 240. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria ou online pelo Sympla.

Shopping Taboão

O Shopping Taboão, que fica na Rodovia Régis Bittencourt, conta com um evento sobre o mundo mágico de Harry Potter, história de literatura que fez sucesso no cinema mundial. A “Harry Potter Hogwarts Experience”, que pode ser conferida gratuitamente, fica em cartaz até o próximo dia 8 de agosto.

No evento, os fãs podem vivenciar experiências de ilusões de ótica e tecnologia em cenários imersivos onde Harry, Hermione, Ron, Voldemort, Dobby e outros personagens vivenciaram inúmeras aventuras. São replicados diferentes cenários que fazem alusão ao mundo mágico de Hogwarts. Na “Sala Comunal”, os fãs podem tirar fotos coma capa da invisibilidade, enquanto um quebra-cabeça deverá ser montado para acender o caldeirão da “Sala de aula de Poções”.

Já o “Campo de Quadribol” também é totalmente instagramável: assim como no filme, para concluir a missão, os fãs deverão usar a vassoura mágica para tentar capturar o pomo de ouro. Já na “Casa do Hagrid”, a ilusão de ótica faz o visitante parecer ter o mesmo tamanho do personagem metade gigante e metade humano.

Shopping ABC

O Shopping ABC, localizado em Santo André, no ABC Paulista, conta com um evento que promete transformar as férias da garotada em uma verdadeira aventura espacial. O “Singular Space Play” estará na praça de eventos até o dia 31 de agosto, oferecendo atividades gratuitas e educativas, projetadas para crianças e jovens de até 14 anos.

Com uma temática espacial, as atrações foram cuidadosamente planejadas para proporcionar uma experiência imersiva e tecnológica, incluindo construção de naves, caça a ETs, e criações astrofísicas. A atração funciona de segunda-feira a sábado, das 12h às 21h e aos domingos das 12h às 19h.

Shopping Frei Caneca

O Shopping Frei Caneca, localizado na Consolação, região Central da Capital, conta com um espaço dedicado aos amantes das figurinhas. O evento “Jogos para Todos” estará disponível até o dia 11 de agosto para as tradicionais trocas das cartas do álbum temático lançado pela Panini.

O espaço é totalmente instagramável e pode ser acessado gratuitamente de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h.

Em paralelo, o empreendimento está com uma programação de oficinas gratuitas, como “Oficina Lápis de Emoções”, “Balangandã”, “Massinha de Modelar”, “Olhar Divertido” e “Caneta Personalizada”.

Shopping Penha

O Shopping Penha, localizado em Penha de França, na Zona Leste da Capital, conta com o “Clubinho de Férias”, que traz oficinas gratuitas temáticas durante todo o mês de julho para entreter e trabalhar a imaginação dos pequenos.

Destinadas para as crianças de 5 a 14 anos, as oficinas acontecem de quarta aos domingos, sempre das 13h às 19h. Importante ressaltar que os pais devem fazer a inscrição dos filhos por meio da plataforma online Sympla, gratuitamente.

Na programação o público infantil encontra as oficinas:

Bolinha Antiestresse, das 13h às 14h;

Oficina de Mosaico das 14h às 15h;

Oficina de Chapéu das 15h às 16h;

Plantação Ecológica das 16h às 17h;

Oficina de Brigadeiro das 17h às 18h;

Oficina de Gesso das 18h às 19h.

Atrium Shopping

O Atrium Shopping, que fica em Santo André, no ABC Paulista, conta com uma extensa programação que inclui oficinas de férias gratuitas até 30 de julho, cujas inscrições devem ser feitas na plataforma online Sympla.

Além disso, os visitantes podem se divertir em um desafiador “Escape Room” com tema da mitologia nórdica, em uma arena que conta com boliche e trampolim, além de um labirinto de desafios.

O estabelecimento também oferece um parque repleto de brinquedos, uma pista de kart e um teatro infantil inspirado em Frozen. Essas últimas atrações contam com valores variados, que podem ser conferidos nas próprias atrações.

Continental Shopping

O Continental Shopping, localizado na Zona Oeste da Capital, está com uma programação bastante lúdica, que tem o objetivo de estimular a criatividade e promover a interação. Na “Ilha da Magia”, uma um espaço fictício cheia de aventuras e viagens intuitivas, ninguém vai ficar parado.

Até o dia 28 de julho, sempre das 14h às 20h, com a entrada da última turma às 19h30, as crianças participam de um conto onde um menino voa com uma fada e seus irmãos sem direção até a Ilha da Magia, onde a brincadeira e a diversão rolam soltas.

No cenário de um circuito encantador, as crianças participam da “viagem” e ficam completamente imersas no conto pelas aventuras na boca do jacaré, acerte o alvo, labirinto da sereia, caça ao tesouro e muito mais.

Todas as oficinas são gratuitas e acontecem no 2º piso do shopping, mas é necessário realizar inscrição prévia no local e um responsável deve acompanhar a criança durante a participação nas atividades.

Santana Parque

O shopping Santana Parque, localizado na Zona Norte de São Paulo, conta com a “Vila dos Sonhos”, que está aberta para o público infantil até o dia 31 de agosto. Instalada na praça de eventos, a atração oferece uma imersão em um universo de fantasia com unicórnios, fadas, duendes, elfos e dragões.

Entre as atividades voltadas para crianças de 1 a 12 anos estão a Super Torre Gigante, Poço dos Desejos, Cineminha Mágico, entre muitas outras. O evento funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h.

Os ingressos custam R$ 50 para 30 minutos, R$ 65 para 60 minutos, sendo que após o tempo estipulado, será cobrado R$ 1 por minuto excedente.