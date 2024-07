Governo decide oferecer folha para anotação de respostas aos candidatos do “Enem dos concursos”

O Ministério da Gestão e Informação anunciou que os candidatos inscritos no CNU, também conhecido como “Enem dos concursos”, receberão duas folhas de anotação para as respostas. Conforme reportagem do G1, estas folhas poderão ser utilizadas nas provas do dia 18 e os candidatos que ficarem em sala até os 30 minutos finais para a realização das provas poderão levá-las para casa.

ANÚNCIO

Em momentos anteriores, o governo determinou que qualquer tipo de anotação utilizada ou levada pelos candidatos poderia acarretar a sua eliminação do processo seletivo. No entanto, um acordo por meio de uma ação civil pública da Defensoria Pública da União, levou à mudança.

A decisão inicial considerava que ofertar as folhas para os candidatos poderia comprometer a segurança das provas, visto que órgãos federais apontaram que quadrilhas especializadas em fraudar concursos poderiam utilizar as anotações em benefício próprio.

Voltou atrás

Diante da ação, o governo voltou atrás e informou que os candidatos receberão duas folhas para anotação das respostas, sendo uma delas para o período da manhã e outra para o período da tarde. Elas funcionarão como um rascunho do cartão de respostas, contendo o número exato de questões de cada turno.

Para os candidatos que quiserem levar as folhas, será necessário aguardar até os 30 minutos finais de cada turno. Além disso, a folha do período da manhã não poderá ser levada para dentro da sala no período da tarde, e deverá ser lacrada em um envelope oferecido pelos fiscais, junto de celulares e outros objetos pessoais.

Vale lembrar que o concurso acontecerá no dia 18 de agosto e reúne 6.640 vagas para 21 órgãos públicos. Cada candidato terá a possibilidade de concorrer a vagas para diversas oportunidades ao mesmo tempo. A lista final com o nome dos aprovados no processo de seleção será divulgada no dia 21 de novembro, sendo que a convocação para posse terá início no mês de janeiro de 2025.