Vídeo: cantora assina o divórcio e faz uma grande festa nas ruas de MG

Por meio de um vídeo compartilhado em suas redes sociais, a cantora Lilian Oliver dividiu com seus seguidores os momentos de alegria depois de assinar os papeis do divórcio. Conforme o G1, a “carreata do divórcio” surpreendeu moradores de Divinópolis, em Minas Gerais.

ANÚNCIO

Com direito a muita animação, buzinas, gritos e até mesmo latinhas penduradas no carro, a cantora Lilian Oliver, de 38 anos, contou com o apoio de amigos para realizar a carreata. Na parte de trás do carro, ela fez questão de colar um papel indicando o motivo da celebração: “Divorciei”.

Em declaração, ela conta que aproveitou o momento difícil para fazer algo bom e mostrar sua força de mulher, mantendo a alegria mesmo diante de situações complicadas.

“Eu fiz do limão uma limonada. Chega uma hora que precisamos ser fortes para tomar decisões. O casamento começou a atrapalhar minha carreira, estava me perdendo. Então, a separação foi justamente para preservar minha saúde mental. No dia que assinei o divórcio eu saí pelas ruas e fiz piada da situação”, explica.

Viralizou!

Nas redes sociais, o registro da “carreata do divórcio” já acumula milhões de visualizações e diversos comentários de apoio à cantora. Em declaração ao G1, ela explicou suas motivações para seguir firme após o divórcio e esclareceu que apesar das brincadeiras, não foi uma escolha fácil.

Segundo Lilian, o casamento durou apenas nove meses e a vontade de terminar a relação surgiu logo no primeiro mês de casada.

“Tirei minhas vestes e me expus. Poderia sair do Fórum chorando, mas preferi continuar sendo eu mesma, feliz, alegre. Ainda estou colhendo frutos de despertar a sororidade entre as mulheres. Muitas têm me parado nas ruas e enviado mensagens, sempre parabenizando a atitude. É como se elas vissem em mim um estímulo”, conta a cantora.

Lilian começou sua carreira cantando na igreja e logo se tornou conhecida por dar voz à canções de axé, pagode e sertanejo em shows por todo o país.