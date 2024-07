Prazo de convocação para vagas remanescentes do Fies termina hoje

Nesta sexta-feira, dia 19 de julho, termina o prazo para convocação das vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). As vagas em questão não foram preenchidas durante as etapas regulares de seleção e são exclusivas para estudantes efetivamente matriculados no curso, turno e local de oferta em que se inscreveram, conforme informações divulgadas pela Agência Brasil.

A convocação em questão é referente ao primeiro semestre de 2024 e a lista de convocados pode ser acessada por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Lembrando que, conforme as normas, os alunos devem estar cursando ou terem cursado o semestre com aproveitamento de pelo menos 75% das matérias. A regra de aproveitamento é válida somente nos casos em que o semestre cursado esteja finalizado.

Ainda segundo a reportagem, tem prioridade os candidatos com renda familiar de até meio salário-mínimo por pessoa e que estejam inscritos no Cadastro único (CadÚnico) dos programas sociais do Governo Federal.

Como funciona o Fies

O Fies é um fundo estudantil que concede o financiamento de até 100% dos custos referentes aos cursos de graduação ofertados por universidades e instituições particulares de ensino superior.

Por meio dele, estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010 podem solicitar acesso ao recurso. Para isso, é necessário ter conquistado média de, no mínimo, 450 pontos nas questões objetivas e ter nota superior a 0 na redação.

Outro critério considerado para a liberação do benefício é a renda familiar mensal bruta, por pessoal, da família do candidato. Neste caso, a renda influencia no valor total do benefício ofertado.

Para bolsas de 50% os candidatos podem ter a renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três salários-mínimos. Para bolsas de 100% é necessário ter renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até meio salário mínimo.