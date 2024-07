Agressor de Donald Trump deixou mensagem horas antes de cometer o atentado

Há 5 dias da tentativa de assassinato ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, continuam surgindo informações sobre o incidente que, sem dúvida, paralisou toda a nação americana e grande parte do mundo.

ANÚNCIO

Um relatório do New York Post indicou que Thomas Matthew Crooks, responsável pelo disparo contra o candidato republicano durante um evento de campanha em Butler, Pensilvânia, deixou um aviso alarmante em uma plataforma de videogame horas antes de cometer o atentado fracassado.

Momentos após o atentado AP (Gene J. Puskar/AP)

Conteúdo da mensagem

Na mensagem revelada de acordo com a mídia americana citada a um grupo de senadores durante uma reunião informativa com altos funcionários do FBI e do Serviço Secreto, o jovem de 20 anos indicou na plataforma Steam que “em 13 de julho será a minha estreia, vejam como se desenvolve”.

Graças à recuperação do celular de Crooks, foi possível acessar essa mensagem e outras que ajudam a montar a cronologia do ataque. No dispositivo de comunicação também foram encontradas imagens de Trump e do presidente Joe Biden, com pesquisas sobre as datas da Convenção Nacional Democrata e comício de Trump na Pensilvânia.

"Os especialistas técnicos conseguiram acessar com sucesso o dispositivo e continuam a analisar seus dispositivos eletrônicos", explicou o FBI em um comunicado.

O atirador Thomas Matthew Crooks AP (USUARIO)

Foi visto 20 minutos antes

Na quarta-feira, 17 de julho, a ABC informou que o Serviço Secreto dos Estados Unidos viu Thomas Crooks no telhado de um prédio 20 minutos antes de disparar tiros que quase mataram o candidato à Casa Branca.

Crooks foi identificado como pessoa de interesse cerca de uma hora antes do primeiro tiro, às 17h10, e 20 minutos depois foi visto usando um telêmetro, embora depois tenha sido perdido de vista. O tiroteio dramático finalmente ocorreu às 18h12.