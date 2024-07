Vídeos com falsos médicos são utilizados para vender produtos “milagrosos” sem registro na Anvisa

Vídeo contava com a participação de suposto médico especialista e professor da USP.

Uma denúncia feita pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp) apontou que atores e atrizes estão interpretando médicos em vídeos roteirizados para impulsionar a venda de produtos sem registro na Anvisa. Conforme o G1, as gravações são divulgadas sem qualquer tipo de indicativo, dando a impressão de serem registros feitos com profissionais reais do campo da medicina.

Ao serem impactados pelo material, os internautas não recebem avisos informado que o conteúdo presente no vídeo é uma encenação, fazendo com que o Cremesp caracterize a prática como sendo altamente prejudicial.

Em declaração, Angelo Vattimo, presidente do conselho, reforça os perigos referentes à veiculação deste tipo de conteúdo: “Práticas como esta são extremamente perigosas, podendo ser consideradas um crime, de modo que as pessoas envolvidas podem responder, inclusive, por falsidade ideológica, uma vez que utilizam nomes de médicos verdadeiros para venderem medicamentos, suplementos, entre outros”.

Contratados para interpretar

Conforme a reportagem do G1, que ouviu dois dos atores contratados para atuar nos vídeos, eles foram instruídos a interpretar personagens fictícios criados para fins publicitários. Alguns dos vídeos em questão chegaram a ser analisados pelo perfil de Guga Figueiredo, personal trainer que apura a procedência de anúncios feitos na internet.

Em um dos vídeos analisados pelo personal, é possível acompanhar uma suposta entrevista realizada para o “programa Saúde em Foco”, que conta com um bate-papo de mais de uma hora entre o “renomado endocrinologista” Ricardo Bruno e a “apresentadora” Vanessa Amorim.

Durante a suposta entrevista são apresentados infográficos sobre uma bactéria que “acumula gordura corporal enquanto você dorme”, levando a apresentação de um produto identificado como “Night Slim” que ajudaria o consumidor a emagrecer. O produto supostamente teria sido desenvolvido pelo “médico” entrevistado.

Conforme a reportagem, o registro profissional que aparece junto ao nome do suposto médico apresentado no vídeo na realidade é de Ricardo Vasconcelos Bruno, um médico ginecologista do Rio de Janeiro, que confirmou ter denunciado o caso à Polícia.

Até o momento as empresas citadas nos vídeos não se posicionaram sobre o caso, que seguem sendo investigado pelas autoridades. Alguns dos anúncios foram retirados do ar e outros, que eram veiculados por meio de publicidade paga no Google, também foram retirados da plataforma.