VÍDEO: GCM agride com socos homem que estava algemado dentro de hospital, no litoral de SP

GCM é flagrado agredindo homem algemado dentro de hospital, em Bertioga, no litoral de SP

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um guarda civil municipal (GCM) agride um homem que estava algemado, dentro do Hospital Municipal de Bertioga, no litoral de São Paulo. O rapaz foi detido depois que a companheira dele pediu ajuda por conta de uma discussão. Ele foi levado para a unidade de saúde antes de seguir para a delegacia, quando o agente apareceu o pressionando contra a parede e dando socos, sem se preocupar que estava sendo filmado (assista abaixo).

O caso aconteceu na noite do último dia 10 de julho. O vídeo mostra quando o agente de segurança usava o braço contra o pescoço do homem, que pedia para ser solto. Porém, mesmo sendo questionado por parentes do detido, o GCM deu socos nele.

“Pegaram o cara errado”, disse o rapaz aos guardas. Mesmo assim, um dos agentes o agrediu e afirmou aos familiares: ”pode filmar”. Enquanto isso, testemunhas tentavam impedir que o homem seguisse sendo agredido. No fim, ele ficou com hematomas no rosto e nas costas.

O advogado Ronaldo do Patrocínio, que defende o homem agredido, disse ao site G1 que o caso foi registrado na delegacia como lesão corporal e resistência. Apesar disso, ele ressaltou que seu cliente já estava rendido, algemado, e as agressões foram desnecessárias.

Segundo o advogado, o homem tinha discutido com a companheira, mas sem violência física. Tanto que a mulher não registrou queixa contra ele, mas ainda assim a GCM foi acionada e um dos agentes agrediu o rapaz no hospital.

“Eles nem quiseram saber o que estava acontecendo [...]. Eles já começaram a agredir. Por quê? Porque a mãe puxou o filho, os caras pegaram e se valeram disso para imobilizá-lo”, disse o advogado.

Já a Prefeitura de Bertioga, por meio da Secretaria de Segurança e Mobilidade, informou que, após ter acesso às imagens, o GCM foi identificado e afastado das funções. Uma sindicância foi aberta para apurar os fatos.