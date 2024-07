Mulher é assassinada com tiros 11 dias após a filha ser carbonizada em casa

Uma mulher foi assassinada na última quarta-feira (17) em Surubim, Agreste pernambucano. A vítima, Andréa Maria da Silva, de 39 anos, foi morta a tiros no bairro São José.

De acordo com o ‘Diário de Pernambuco’, com informações da Polícia Civil, ela era mãe de Marcela Thaís Silva, de 22 anos, que foi encontrada carbonizada no dia 6 de julho no bairro da Cohab 2, também em Surubim.

Segundo a matéria, testemunhas informaram que uma mulher havia sido atingida por diversos tiros de dois homens em uma moto, que fugiram. O crime ocorreu em frente uma casa de jogos.

Mãe deu entrevista após a morte da filha

Ainda de acordo com o texto, Andréa chegou a dar entrevista para uma emissora de TV dizendo que a filha tinha sido assassinada e que ela sabia quem cometeu o crime. A morte da mãe pode estar ligada a uma queima de arquivo.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que investiga o homicídio de uma mulher de 39 anos.

O corpo dela irá passar por perícia pelo Instituto de Criminalística (IC) e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

Filha morreu carbonizada

Em 8 de julho a Polícia Civil informou que abriu um inquérito para investigar a morte de Marcela.

O corpo dela ficou carbonizada após a casa onde ela morava pegar fogo. “Um inquérito foi instaurado para apurar os fatos, identificar a autoria e motivação do crime”, informou a polícia por meio de nota.

O cadáver passou por perícia do Instituto de Criminalística (IC), o cadáver foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.