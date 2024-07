Líder de quadrilha do ‘novo cangaço’ é preso em São Bernardo do Campo

Procurado pela Justiça da Bahia por tráfico de drogas e por ser uma das lideranças do ‘novo cangaço’, quadrilhas especializadas e fortemente armadas que invadem cidades do interior para roubar bancos, Ramon Santos de Souza foi preso nesta terça-feira, em São Bernardo, no ABC Paulista.

ANÚNCIO

A polícia recebeu informações de que o criminoso estava na região e montou o cerco no apartamento onde ele residia para evitar a fuga. Ele foi preso por agentes da 5ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Furtos e Roubos a Bancos.

De acordo com a polícia, ele fazia parte de uma das quadrilhas especializadas em roubo a bancos nas cidades do interior de vários estados brasileiros. O grupo fortemente armado dominava a cidade, cercava as delegacias locais e explodia os bancos e fugia em vários carros, que depois eram abandonados em estradas secundárias para despistar a polícia.

“Os integrantes praticavam os crimes em diversos estados do Brasil, invadindo cidades pequenas, atacando os órgãos de segurança pública para explodir agências bancárias”, diz nota divulgada pela SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

O irmão de Ramon, Ricardo dos Santos de Souza, já havia sido preso e foi condenado a mais de 50 anos de prisão por roubo praticado pelo grupo em 2018, na Chapada Diamantina, na Bahia.