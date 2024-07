Simulação mostra que Trump pode ter sido salvo por virar a cabeça no segundo exato; confira

Um vídeo analisando os movimentos do rosto de Donald Trump segundos antes do atentado contra ele na Pensilvânia no último sábado (13) mostra que ele pode ter sido salvo por milímetros após mover o rosto.

De acordo com Robert Sanders, ex-consultor do departamento de segurança nacional dos Estados Unidos, o movimento foi decisivo para que o ex-presidente escapasse do tiro.

“Se não fosse esse movimento ele teria sido atingido na cabeça ou no torso, causando um dano severo”, disse o especialista em entrevista ao Fantástico.

Veja:

Homem é morto por policiais nos arredores de convenção republicana; ele estava com uma faca

Um homem armado com uma faca foi morto por policiais que estavam aos arredores da convenção republicana nos Estados Unidos na tarde de terça-feira (16).

Segundo informações da Associated Press, o suspeito não teria obedecido as ordens dadas pelos agentes de segurança e foi abatido por cinco policiais.

De acordo com duas testemunhas, o homem vivia em um acampamento para pessoas em situação de rua.

O caso ocorreu cerca de 2 km de distância de onde ocorria a convenção, que marca oficialmente a candidatura de Donald Trump na disputa pela presidência dos Estados Unidos. O evento contou com aproximadamente 50 mil pessoas.

O Serviço Secreto dos Estados Unidos não quis comentar a morte do suspeito e disse que o incidente ocorreu fora do perímetro de segurança do evento.

Trump oficialmente se torna candidato presidencial republicano

Donald Trump oficialmente se tornou o candidato presidencial republicano depois de receber os votos de delegados suficientes na Convenção Nacional Republicana.

Trump foi o candidato virtual por meses. Mas foi a votação dos delegados do Comitê Nacional Republicano em Milwaukee que o oficializou na segunda-feira à tarde.

O ex-presidente atingiu o limiar necessário com votos da Flórida.

Trump anunciou na segunda-feira que o senador de Ohio, JD Vance, será seu companheiro de chapa para vice-presidente. Vance é um antigo crítico que se tornou aliado e agora é o primeiro milenar a se juntar a uma lista de um partido importante em um momento de profunda preocupação com a avançada idade dos líderes políticos americanos.

O mandatário informou em sua rede social Truth Social Network: “Após longa deliberação e reflexão, e considerando os tremendos talentos de muitos outros, decidi que a pessoa mais adequada para assumir o cargo de Vice-presidente dos Estados Unidos é o Senador J.D. Vance do Grande Estado de Ohio”.