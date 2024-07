ProUni 2024/2: MEC divulga datas e edital do programa

Nesta quarta-feira, dia 17 de julho, o Ministério da Educação (MEC) divulgou as datas e o edital referente ao ProUni 2024/2. Conforme publicado pelo UOL, candidatos que fizeram o Enem nos anos de 2022 e 2023 podem participar desta edição do programa e conquistar uma bolsa de estudo em universidades particulares.

Para se inscrever e pleitear uma das vagas, os candidatos interessados devem acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e realizar a inscrição entre os dias 23 e 26 de julho. Além do prazo para inscrição, também foi divulgado nesta tarde o edital do ProUni 2024/2, que foi oficializado por meio de uma publicação no Diário Oficial da União. Por meio do edital em questão, os candidatos conseguem encontrar todas as informações necessárias para participar do processo seletivo.

Por meio do ProUni os candidatos podem conseguir bolsas de estudo integrais e parciais em cursos superiores ofertados por universidades e instituições particulares de ensino. Para participar do ProUni 2024/2, o estudante precisa ter uma média geral mínima de 450 pontos no Enem, e não pode ter zerado na redação. Candidatos que prestaram o Enem como treineiros não podem utilizar a nota obtida.

Confira as datas do ProUni 2024/2

Inscrições: 23 a 26/07

Resultado 1ª chamada: 31/07

Comprovação das informações da 1ª chamada: 31/07 a 14/08

Resultado 2ª chamada: 20/08

Comprovação das informações da 2ª chamada: 20 a 30/08

Manifestação de interesse da lista de espera: 09 e 10/09

Resultado da lista de espera: 13/09

Comprovação das informações da lista de espera: 16/09 a 25/09

Bolsas oferecidas

O ProUni 2024/2 oferece dois tipos de bolsa de estudos para os candidatos que desejam ingressar no ensino superior. Para os que buscam uma bolsa de ensino integral será necessário comprovar renda familiar mensal, por pessoa, de até 1,5 salário-mínimo. Já no caso das bolsas parciais, que equivalem a 50%, é necessário comprovar renda familiar mensal, por pessoa, de até 3 salários-mínimos.