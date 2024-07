Mais Milionária paga maior prêmio das loterias; veja os números sorteados nesta quarta-feira

Quem tiver a sorte necessária para acertar as seis dezenas e os dois trevos da sorte da Mais Milionária nesta quarta-feira pode levar para casa o maior prêmio sorteado entre as loterias no mês de julho. São R$ 245 milhões em jogo, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Confira as seis dezenas da Mais Milionária desta quarta-feira, 17 de julho:

10, 11, 14, 21, 22, 50

Trevos: 2 e 5

SORTEIO DE SÁBADO

Não houve ganhadores no sorteio do último sábado da Mais Milionária nas duas faixas principais de premiação, com seis dezenas e um ou dois trevos.

No sorteio de sábado, foram premiadas:

2 apostas que acertaram 5 números+2 trevos com R$ 388.873,42

89 apostas que acertaram 5 números e 1 ou nenhum trevo com R$ 3.883,88

194 apostas que acertaram 4 números e 2 trevos com R$ 1.909,04

3.108 apostas que acertaram 4 números+1 ou nenhum trevo com R$ 119,16

3.644 apostas que acertaram 3 números+2 trevos com R$ 50,00

34.717 apostas que acertaram 3 números+1 trevo com R$ 24,00

28.503 apostas que acertaram dois números e dois trevos com R$ 12,00

269.924 apostas que acertaram dois números e um trevo com R$ 6,00

COMO APOSTAR NA MAIS MILIONÁRIA

A aposta simples da Mais Milionária custa R$ 6. O apostador deve marcar seis números no volante numerado de 1 a 50 e também escolher dois trevos entre os seis possíveis. O prêmio principal e pago a quem acertar as seis dezenas e os dois trevos da sorte, mas também recebe prêmio quem acertar apenas um trevo, 5 números e 2 trevos, quatro números e 1 ou 2 trevos.