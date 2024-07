Fies prorroga para o dia 19 a convocação da lista de espera para vagas remanescentes

Conforme publicação realizada pela Agência Brasil, o prazo final para a convocação das vagas remanescentes do Fies foi prorrogado para o dia 19 de julho. Por meio de um edital publicado pelo Ministério da Educação, a pré-seleção dos candidatos da lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) foi adiada.

As vagas remanescentes que garantem financiamentos de até 100% do valor do curso são as que não foram preenchidas nas etapas anteriores do processo de seleção do programa. Desta forma, elas são exclusivas para estudantes matriculados no curso, turno e local de oferta em que se inscreveram.

No momento da inscrição é necessário que os alunos estejam obrigatoriamente cursando o semestre em questão ou que tenham obtido aproveitamento de, ao menos, 75% das disciplinas no semestre cursado, caso ele tenha terminado.

Candidatos com renda familiar por pessoa de até meio salário-mínimo e que estejam inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) dos programas sociais do governo federal, terão prioridade na chamada realizada.

O edital que prevê o adiamento da chamada para vagas remanescentes no Fies pode ser consultado no portal gov.br. A publicação foi efetivada no Diário Oficial da União em 12 de julho de 2024.

Quem tem direito ao Fies?

Estudantes que tenham realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010 e tenham conquistado média das notas das provas igual ou superior a 450 pontos, e nota superior a 0 na redação, podem se inscrever no Fies desde que possuam renda familiar mensal bruta de até três salários-mínimos por pessoa.

Por meio do Fies, os estudantes podem conseguir financiamento de até 100% dos custos referentes aos cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior.

