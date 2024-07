Vestibular da Fatec: aprovados devem fazer matrícula até quinta-feira

Os estudantes aprovados no vestibular das Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado) de São Paulo em primeira lista já começaram a receber e-mail para efetuarem suas matrículas, cujo prazo vai até esta quinta-feira, dia 18.

Os convocados devem preencher o requerimento e enviar a documentação de forma remota, de acordo com o indicado no Manual do Candidato. Quem tiver dificuldade de acesso á internet pode recorrer aos computadores disponibilizados pelas Fatecs.

Quem quiser dar uma olhada na classificação geral do vestibular e os convocados em primeira lista podem acessar o site vestibularfatec.com.br. A classificação geral considera as novas finais em ordem decrescente, de acordo com a opção de cada curso.

Os alunos que deixarem passar o prazo para fazer a matrícula ou não apresentarem os documentos exigidos perderão o direito à vaga, que será remanejada para os aprovados em segunda chamada.

Confira a lista de documentos necessários:

Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente;

Histórico Escolar completo do Ensino Médio ou equivalente;

Documento de Identidade com foto, dentro da validade. Ex.: RG;

CPF ou documento de identidade contendo o número de CPF;

Uma foto 3X4 recente, com fundo neutro;

Documento de quitação com o serviço militar ou Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), para o candidato brasileiro maior de 18 anos, do sexo masculino.

Quem utilizou o Sistema de Pontuação Acrescida pelo item escolaridade pública deve apresentar histórico escolar ou declaração escolar para comprovar que cursou o Ensino Médio ou Educação de Jovens e Adultos (EJA) na rede pública municipal, estadual ou federal, com detalhamento das escolas onde estudou.

Todos os documentos devem ser enviados via upload no sistema nos formatos PDF, JPEG ou PNG.

Mais informações pelos telefones (11) 3471-4103 (capital e região metropolitana) e 0800-596 9696 (outras ) e pelo site vestibularfatec.com.br.