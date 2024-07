Quem é Vitor Vieira, influenciador suspeito de atropelar e matar noivo após casamento

O influenciador Vitor Vieira Belarmino, de 30 anos, suspeito de atropelar e matar Fábio Toshiro Kikuta, segue foragido da Justiça. Conforme reportagem do G1, Vitor chegou até mesmo a apagar sua conta nas redes sociais.

Com mais de 280 mil seguidores nas redes, o influenciador era conhecido pelo nome de Vitor Freestyle. Em seu perfil nas redes sociais, ele costumava compartilhar registros de viagens internacionais e dos eventos em que participava como jogador de futebol freestyle, modalidade conhecida pelo improviso de truques com a bola de futebol.

Vitor é apontado como o condutor da BMW que causou o atropelamento do fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o veículo chega em alta velocidade e atinge o homem, que atravessava a via. A identidade do influenciador foi confirmada por cinco mulheres que estavam com dele dentro do veículo no momento do acidente.

O que dizem as testemunhas

O veículo que era dirigido por Vitor foi apreendido pela polícia no dia seguinte ao atropelamento. As mulheres que estavam com o influenciador no momento do acidente revelaram, em depoimento, que ele não fez o uso de bebidas alcóolicas e drogas antes do ocorrido. No entanto, a perícia localizou manchas de vinho no carpete do carro, assim como resquícios de taças de vidro quebradas.

Segundo as amigas de Vitor, ele dirigia dentro do limite da via local, versão que foi contradita por duas delas que afirmaram acreditar que ele estava “rápido demais” para a via.

Por sua vez, testemunhas que presenciaram o atropelamento revelaram que o carro passou “em alta velocidade e com a capota aberta, praticando direção perigosa”. Elas também revelaram que a vítima bateu no capô do carro e foi projetada para o interior do veículo pelo vidro da frente. Na sequência da batida, ocupantes do carro teriam colocado o corpo do homem para fora do veículo e fugiram do local do acidente.

Fábio Toshiro Kikuta tinha acabado de deixar a festa de seu próprio casamento e estava acompanhado da esposa quando foi atropelado em frente ao hotel em que passaria a lua de mel. O corpo do fisioterapeuta foi enterrado na segunda-feira, dia 15 de julho, no cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador.