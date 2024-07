Mulher é esfaqueada por companheira enquanto recebia atendimento no Ministério Público, em SP

Uma mulher de 29 anos foi presa após esfaquear a companheira, de 57, enquanto elas recebiam atendimento na sede do Ministério Público em Jundiaí, na Grande São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima passava por uma audiência de retratação, quando a agressora retirou uma faca da bolsa e a atacou. O motivo do desentendimento entre elas não foi esclarecido.

O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (15). A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada e, no local, já encontrou a vítima ferida na região do abdômen e os funcionários do lado de fora do prédio. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e depois a levou para o Hospital São Vicente de Paulo, onde ela passou por uma cirurgia. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde.

Já a agressora foi encontrada no local e, ao ser questionada, assumiu que esfaqueou a companheira. Ela foi levada para a delegacia, onde foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio. Na sequência, foi levada para a cadeia feminina de Itupeva, no interior paulista.

A faca foi apreendida e encaminhada para perícia. O atendimento na sede do Ministério Público precisou ser interrompido durante a tarde e o órgão só informou que acionou a Polícia Judiciária para a devida apuração dos fatos.

Já a GCM disse que as duas prestavam esclarecimentos sobre um caso de lesão corporal sofrida por uma delas, sendo que uma medida protetiva chegou a ser solicitada. Quando, de repente, a mulher mais nova retirou a faca da bolsa e atacou a outra.

Os nomes das envolvidas não foram revelados, assim, não foi possível localizar as defesas delas até a publicação desta reportagem.