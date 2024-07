Emitido alerta total de tornados em Chicago

Por volta das 20h45, foi emitido um aviso de tornado no condado de Kane, que inclui as localidades de Batavia, St. Charles e Geneva, com validade até as 21h15 CDT. A área de DeKalb, que inclui Sycamore e Genoa, também tinha um aviso de tornado, mas este foi cancelado por volta das 20h45 CDT.

O sistema está se movendo rapidamente. Atualmente, há um aviso de tornado nos condados de Cook, Grundy, Kendall e Will, válido até as 22:00 horas. Além disso, há um aviso de tempestade severa para Elgin, DeKalb e Crystal Lake até as 21:15 horas CDT, com rajadas de vento de até 113 quilômetros por hora (70 milhas por hora).

Por volta das 20h15, foi emitido um aviso de inundação repentina para Rockford e Cherry Valley, válido até as 23h15 CDT. Espera-se que os ventos desta noite sejam fortes o suficiente para arrancar árvores e causar danos.

Um comunicado da cidade de Chicago pediu aos residentes que reduzam o uso de água antes, durante e depois da tempestade para prevenir inundações e proteger a qualidade da água. Foi destacado que inundações e entupimentos de esgoto podem ocorrer por várias razões, incluindo o transporte do fluxo de água em tubulações locais, lençol freático, designs de drenagem insuficientes, cargas de telhado inadequadas e bombas de esgoto conectadas às linhas das casas.

ANÚNCIO

Tags