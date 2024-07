Acidente com lixadeira causa a morte de empresário em Belo Horizonte

Maick Xavier de Carvalho, de 31 anos, fazia obras em casa no momento do acidente.

O empresário Maick Xavier de Carvalho, de 31 anos, morreu na noite da última segunda-feira, dia 15 de julho, após sofrer um acidente doméstico envolvendo uma lixadeira. Conforme o G1, o caso em questão foi registrado em Pedro Leopoldo, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Declarações do Corpo de Bombeiro revelaram que o homem tentava manusear uma lixadeira quando o equipamento atingiu seu rosto. Inicialmente, acreditaram que o acidente havia sido causado pela explosão de um aspirador de pó, mas a perícia realizada pela Polícia Civil revelou se tratar de uma lixadeira elétrica. De acordo com os registros da perícia, o equipamento em questão estava em condições impróprias para uso.

No registro, é descrito que o equipamento ficou completamente estilhaçado, e que o disco responsável pelo funcionamento não foi localizado.

“A parte superior responsável por fazer a proteção do disco ficou estilhaçada em vários pedaços. O referido disco não foi localizado”.

Entenda o ocorrido

Conforme a reportagem, inicialmente a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros afirmou que peças de um aspirador de pó foram encontradas no local do acidente. Desta forma, inicialmente o ocorrido foi atribuído a uma possível explosão do equipamento doméstico. No entanto, investigações posteriores revelaram que a morte pode ter sido causada pelo mau uso do aspirador e da lixadeira.

Maick Xavier de Carvalho fazia uma obra em casa quando a explosão aconteceu. Ele teve uma fratura na caixa craniana e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local do acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas constatou o óbito. O corpo do empresário foi levado ao Instituto Médico-Legal para passar por exames. No momento, a Polícia Civil de Minas Gerais aguarda pela finalização dos laudos que deve auxiliar nas investigações sobre a causa e circunstância da morte do homem.