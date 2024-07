Vídeo: homem urina dentro de trem e é expulso da estação em SP

Dois homens foram expulsos de uma estação de trem em São Paulo após um deles urinar em um vagão da Linha 9-Esmeralda da ViaMobilidade. A ocorrência foi registrada no último sábado (13) durante a noite.

O caso foi informado pelo Diário dos Trilhos a partir de imagens que viralizaram na internet. O homem colocou o órgão genital para fora d calça e fez xixi no portão do vagão entre as estações Ceasa e Presidente Altino.

Veja:

De acordo com informações, o homem, que estava com um amigo, foi retirado da estação por agentes de segurança. Os agentes teriam comunicado os passageiros sobre a necessidade do registro de um boletim de ocorrência por alguma testemunha.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) em comunicado ao Metrópoles, não houve registro do B.O.

A ViaMobilidade não retornou o contado do site para comentar sobre o caso.

