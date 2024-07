Três pessoas da mesma família morrem afogadas em Pernambuco; eles foram encontrados abraçados

Uma mulher, o filho de 7 anos e o padrasto morreram afogados em um açude localizado no agreste de Pernambuco, na cidade de Caruaru, a 133 km de Recife.

Os corpos foram localizados pelo Corpo de Bombeiros nesta segunda-feira (15). Segundo o Metrópoles a família estava abraçada. A área era de difícil acesso.

As vítimas foram identificadas como Amanda Alves Silva, de 37 anos, o padrasto dela, Robervânio Manoel dos Santos, 48, e o filho Lázaro Caíque Alves da Silva, de 7 anos.

O acidente ocorreu na manhã do domingo (14). O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi chamado por volta de 11h.

O local onde o acidente ocorreu fica localizado em um povoado chamado de Sítio Posse, na zona rural de Caruaru.

Em entrevista ao g1, os militares informaram que realizaram buscas por vestígios da família divididos em duas equipes. Na manhã desta segunda mergulhadores retornaram o trabalho e encontraram os corpos.

De acordo com familiares, a família havia saído de casa no sábado (13). Uma das vítimas costumava pescar no açude e conhecia a região. A família chamou as autoridades após eles não retornarem, conforme relato à TV Asa Branca.

Idosa morre vítima de incêndio causado por vela na Bahia

Uma mulher de 86 anos morreu após um incêndio atingir sua casa na Vila Massu, bairro de Casa Nova (BA). O caso ocorreu no domingo (14) e, ao que tudo indica, uma vela acesa dentro de casa causou o fogo.

A idosa foi identificada como Maria Carmelita dos Santos. De acordo com informações da TV Francisco, houve queda de energia elétrica na região em que ela morava. A mulher e seu filho teriam acendido uma velha para iluminar a residência.

No momento do acidente o filho não estava em casa pois havia saído para fazer compras. Maria estaria na cama quando o fogo se alastrou por uma sofá próximo a ela. Moradores da região tentaram salvar a mulher, mas ela já estava morta.

O caso é investigado pela Polícia Civil.