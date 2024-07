Torcedor cai de jardim vertical e morre durante as comemorações da final da Copa América

Um jovem de 29 anos morreu após cair de cima de uma das placas do Jardim Vertical localizado no centro de Buenos Aires, na concentração de torcedores que aguardavam pela final da Copa América. Segundo reportagem do O Globo, o incidente aconteceu durante a concentração dos torcedores em frente ao Obelisco. Eles esperavam o início do jogo entre Argentina e Colômbia, que foi realizado no Hard Rock Stadium, em Miami, EUA.

Um relatório emitido pelo La Nación, é informado que o rapaz, cuja identidade não foi revelada, estava usando uma jaqueta verde, calças cinza e tênis branco. As causas da morte do torcedor seguem sendo investigadas pela equipe dos bombeiros e agentes da lei.

Como aconteceu o acidente

Ao que tudo indica, o homem subiu na letra “A” do Jardim Vertical e chegou a ser advertido e instruído a descer para evitar acidentes. No entanto ele ignorou os avisos e continuou sobre a letra “pulando e celebrando”.

Uma equipe dos bombeiros foi deslocada ao local para retirar o homem, mas ele se desequilibrou e caiu diretamente no chão. A queda aconteceu de uma altura aproximada de 6 metros.

Em declaração, uma testemunha não identificada afirmou ter presenciado o momento da queda do torcedor.

“Eu vi quando o homem caiu. Ele subiu nas letras, desabou pelo lado e caiu. Subiu sozinho. Pediram a ele várias vezes para descer, mas ele estava muito animado. Ele caiu de frente no chão. Não posso dizer se ele estava alcoolizado. Ouvi os gritos da família e dos amigos, das pessoas ao redor. Um grande grupo de torcedores ficou chocado ao ver o que aconteceu. Foi algo muito forte”.

O local da tragédia é considerado um dos maiores pontos turísticos de Buenos Aires. Inaugurado em 2016, em frente ao tradicional Obelisco da cidade, o Jardim Vertical foi parte integrante das atividades da “Hora do Planeta”, uma iniciativa mundial que propõe apagar as luzes por uma hora para proteger o planeta.

Ao todo, a estrutura é composta por 6300 plantas de 23 espécies diferentes, possui 13,27 metros de largura e 6,50 metros de altura, totalizando 189,3 metros quadrados.