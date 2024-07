Estados Unidos demite seu técnico por fracasso na Copa América, e vão atrás de Jurgen Klopp

A Federação de Futebol dos Estados Unidos decidiu encerrar o ciclo de Gregg Berhalter como treinador da sua seleção nacional, apenas uma semana após a eliminação da equipe na fase de grupos da Copa América.

A notícia foi confirmada por uma fonte próxima, embora ainda não tenha sido feito um anúncio oficial, esta mudança ocorre num momento crítico, com a Copa do Mundo de 2026 no horizonte, onde os Estados Unidos serão coanfitriões com o México e o Canadá.

Berhalter, que retornou ao cargo com grandes expectativas há dez meses, teve um desempenho inconsistente em seu segundo período no comando, onde a equipe obteve sete vitórias, um empate e sofreu seis derrotas.

No total, seu registro como treinador da Seleção é de 44 vitórias, 13 empates e 17 derrotas; no entanto, a recente eliminação na Copa América intensificou as dúvidas sobre sua capacidade de liderar a equipe para o sucesso na Copa do Mundo de 2026.

Quem será o substituto dele?

Matt Crocker, diretor esportivo da Seleção dos Estados Unidos, será responsável por encontrar um substituto adequado. Entre os nomes mais cotados está o alemão Jürgen Klopp, que se sabe ser o principal alvo para ocupar o cargo no banco.

O francês Thierry Henry é outro possível candidato e se juntam a ele Jesse Marsch, Hugo Pérez, David Wagner, Steve Cherundolo, Jim Curtain, Massimiliano Allegri e Mauricio Pellegrino.

O salário será um fator-chave na decisão, Berhalter ganhou pouco mais de dois milhões de dólares em 2022, incluindo US$900 mil em prêmios pela classificação para a Copa do Mundo e por chegar às oitavas de final.

A contratação de um técnico de elite pode exigir um aumento significativo no orçamento salarial, o que também pode afetar o salário de Emma Hayes, recentemente contratada como treinadora da Seleção feminina.

Com apenas 23 meses restantes antes do início da Copa do Mundo, a Federação deve agir rapidamente para garantir uma liderança sólida, os próximos compromissos da Seleção dos Estados Unidos estão agendados para setembro, com jogos amistosos contra Canadá e Nova Zelândia.