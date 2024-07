Mbappé já tem número de camisa e data de apresentação no Real Madrid

A espera acabou para os torcedores do Real Madrid depois que os detalhes da chegada de Kylian Mbappé à ‘casa branca’ foram divulgados, o jogador já escolheu o número que usará e a data de apresentação oficial com o clube merengue foi anunciada.

Qual será o número que Mbappé usará no Real Madrid?

O francês, que assinou um contrato de cinco anos com o atual campeão da Champions, dissipou a incógnita e o clube divulgou que sua nova estrela usará o número 9 em sua camisa, herdando o número que Karim Benzema deixou vago após sua saída para o futebol árabe.

Kylian Mbappé Getty imágenes (Oisin Keniry/Getty Images)

A camiseta 9 tem um significado especial para Mbappé, pois ele a usou em diferentes fases de sua carreira, tanto em clubes quanto na Seleção; No Mônaco, onde iniciou sua carreira profissional, ele vestiu a 9 na temporada 2016-17, a mesma em que estreou no time principal. Na Seleção francesa, ele também a utilizou em alguns jogos, embora seu número habitual seja o 10.

A apresentação oficial de Kylian Mbappé como novo jogador do Real Madrid será na terça-feira, 16 de julho, no Santiago Bernabéu. O evento está programado para começar às 19:00 horas (horário local espanhol, 04:00 horas no centro da Cidade do México) e espera-se uma grande presença de fãs brancos enchendo as arquibancadas do estádio.

Estadio Santiago Bernabeu, de Real Madrid @bernabeu

A apresentação de Mbappé promete ser um evento histórico para o Real Madrid, semelhante ao que o clube viveu em 2009 com a chegada de Cristiano Ronaldo, espera-se que milhares de madridistas compareçam ao Bernabéu para dar as boas-vindas à sua nova estrela.

Camisetas à venda

A partir desta quinta-feira, 11 de julho, as camisetas do Real Madrid com o número 9 de Kylian estarão à venda na loja oficial do clube e em seu site.