“Já joguei em ambientes mais hostis”: Novak Djokovic explode contra o público de Wimbledon

Novak Djokovic, considerado o melhor tenista do mundo, explodiu nesta segunda-feira contra o público presente no Campeonato de Wimbledon após vencer Holger Rune devido a supostas vaias direcionadas a ele combinadas com apoio para seu rival.

No dia 8 de junho, começou a segunda semana do terceiro Grand Slam do ano na chamada catedral do tênis, onde Djokovic, número dois do mundo, derrotou o dinamarquês Rune por 6-3, 6-4, 6-2 nas oitavas de final.

Durante o jogo, vários fãs tentaram animar Holger Rune, que estava atrás nos três sets da partida, e o público aclamou seu sobrenome entoando-o com um alongamento de som, e tudo indica que o tenista sérvio interpretou os cânticos de apoio como vaias para ele.

“Entendo que estavam incentivando alguém, mas isso soa mais como vaias… Conheço todos os truques (…) Joguei em ambientes muito mais hostis. Vocês não podem me tocar”, disse Djokovic.

“Para todos que hoje decidiram desrespeitar um jogador, neste caso eu, desejo que tenham uma booooooooa noite. Prefiro focar nas pessoas respeitosas que pagam sua entrada para assistir ao jogo e que amam tênis, apreciando o esforço que os jogadores colocam”, acrescentou o sérvio em uma entrevista após avançar para as quartas de final.

A história de Djokovic vs. a torcida

Djokovic é caracterizado no mundo do tênis por ser um jogador polêmico dentro e fora de quadra, por costumar ter esse tipo de confronto com o público presente durante seus jogos, assim como em outras ocasiões enfrentou diretamente os fãs.

O torneio de Wimbledon continua com as quartas de final e na quarta-feira, 10 de julho, Novak Djokovic enfrentará o australiano Alex de Minaur, que atualmente ocupa o nono lugar no ranking da ATP, sendo o sérvio quem lidera a série por 2-1 nos confrontos diretos.